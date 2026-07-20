Mega-Serie hält! Spanien bricht Italien-Rekord

Nicht einmal im WM-Finale ist die spanische Mega-Serie gerissen. Damit hängen die Weltmeister Italien, die bislang für den Spitzenwert sorgten, ab und sind nur alleiniger europäischer Rekordhalter.
Denn Spanien hat nun bereits seit 38 Spielen, seit der 0:1-Niederlage gegen Kolumbien im März 2024, nicht mehr verloren. Mit dem 1:0-Sieg im WM-Finale gegen Argentinien hängte die „Furia Roja“ Italien ab, die zwischen Oktober 2018 und September 2021 37 Spiele lang ungeschlagen blieben – in dieser Zeit auch Europameister wurden.
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