Dieser Dramatiker „wurlt“ in unserer Geschichte

Schuld daran ist Ferdinand Nagele, der den Griessner Stadl in Stadl an der Mur mit Anita Winkler leitet. „Er hatte die Idee, ein Stück über die Entnazifizierung zu machen. Und als die Idee erst mal da war, gab es kein Zurück mehr“, sagt Perle. Der Grund dafür ist durchaus persönlich. Perle ist in Nürnberg aufgewachsen, der Stadt der NS-Reichsparteitage, aber auch der Nürnberger Prozesse: „Die größten Naziverbrecher wurden hier bestraft, eine echte Entnazifizierung der Gesellschaft gab es aber nicht. Vieles hat sich weitergeschrieben, bis heute. Das hat mich interessiert.“