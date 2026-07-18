Jedermann stirbt auf dem Domplatz immer schneller

Es ist ein Ruf, der durch Mark und Bein geht. Die Stimmung kippt mit ihm von fröhlicher Feierlaune in Angst und Panik. Die eindringlichen Jedermann-Rufe sind ein Schlüsselmoment, in dem das „Sterben des reichen Mannes“, so der Untertitel des Hofmannsthal-Klassikers, eingeläutet wird.