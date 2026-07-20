„Idiot!“ Paredes brennen die Sicherungen durch

Schon während des Spiels am Rande des Ausschlusses

Dabei hatte sich Paredes bereits während der 120 Minuten am Rande eines Platzverweises bewegt. Er fiel immer wieder mit überharten Fouls auf, kassierte bereits sechs Minuten nach seiner Einwechslung zur Halbzeit die Gelbe Karte und lieferte sich mehrere hitzige Wortgefechte mit spanischen Spielern. Paredes kann sich wohl glücklich schätzen, dass Schiri Slavko Vincic mehrere Augen zudrückte und ihn nicht frühzeitig vom Platz stellte.