„Idiot!“ Paredes brennen die Sicherungen durch

Leandro Paredes brennen nach Abpfiff die Sicherungen durch! Der Argentinier packte nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien (0:1) den Würgegriff aus und warf einen Spanier zu Boden. „So ein Idiot“, kommentierte ORF-Experte Andi Herzog die hitzige Szene.
Der Frust über die verlorene Weltmeisterschaft sitzt bei Leandro Paredes offenbar tief. Nach Spaniens 1:0-Sieg nach Verlängerung im WM-Finale gegen Argentinien sorgte der Mittelfeldspieler mit einem heftigen Ausraster für unschöne Szenen. Paredes packte zunächst Spaniens Eric Garcia am Hals. Als Gavi seinem Teamkollegen zu Hilfe eilte, ging der Argentinier auch auf den Barcelona-Star los. Nur mehrere argentinische Mitspieler konnten den 32-Jährigen rechtzeitig zurückhalten und damit eine größere Rudelbildung verhindern. Auch Spaniens Spieler stürmten sofort herbei, um ihre Teamkollegen zu schützen. Schiedsrichter und Betreuer mussten eingreifen, ehe sich die Situation langsam wieder beruhigte.
Hier die Szene im Video:
Schon während des Spiels am Rande des Ausschlusses
Dabei hatte sich Paredes bereits während der 120 Minuten am Rande eines Platzverweises bewegt. Er fiel immer wieder mit überharten Fouls auf, kassierte bereits sechs Minuten nach seiner Einwechslung zur Halbzeit die Gelbe Karte und lieferte sich mehrere hitzige Wortgefechte mit spanischen Spielern. Paredes kann sich wohl glücklich schätzen, dass Schiri Slavko Vincic mehrere Augen zudrückte und ihn nicht frühzeitig vom Platz stellte.
Herzog mit deutlichen Worten
ORF-Experte Andreas Herzog fand für den Ausraster nach dem Schlusspfiff deutliche Worte. Als die TV-Bilder die Szenen zeigten, sagte der frühere ÖFB-Teamspieler nur knapp: „So ein Idiot!“
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