Überblick: Topstar, Youngster, Scorer und Torwart!

Spanien ist Weltmeister! Und auch den Titel als bester Spieler des Turniers sicherte sich ein Kicker der „Furia Roja“. ManCity-Mittelfeldspieler Rodri wurde mit dem begehrten „Goldenen Ball“ ausgezeichnet. Damit folgte er auf Superstar Lionel Messi. Der Argentinier durfte sich bis zum Schluss auch noch Hoffnungen machen – doch auch der Traum von dieser Titelverteidigung platzte im Finale.