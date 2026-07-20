Überblick: Topstar, Youngster, Scorer und Torwart!

Nicht nur der Weltmeister steht fest, nach dem Finalsieg der Spanier wurden auch die individuellen Auszeichnungen des Turniers bekanntgegeben. Bester Spieler, Youngster, Torwart und beste Scorer – hier gibt es den Überblick.
Spanien ist Weltmeister! Und auch den Titel als bester Spieler des Turniers sicherte sich ein Kicker der „Furia Roja“. ManCity-Mittelfeldspieler Rodri wurde mit dem begehrten „Goldenen Ball“ ausgezeichnet. Damit folgte er auf Superstar Lionel Messi. Der Argentinier durfte sich bis zum Schluss auch noch Hoffnungen machen – doch auch der Traum von dieser Titelverteidigung platzte im Finale.
Bester Jugendspieler des Turniers ist hingegen Pau Cubarsi. Der 19-jährige vom FC Barcelona hat sich die Auszeichnung auf jeden Fall verdient. Denn der Defensivspieler hatte wesentlichen Anteil daran, dass seine Spanier nur ein Tor im gesamten Turnier hinnehmen mussten.
Wenig überraschend konnte sich Unai Simon als bester Torhüter der WM präsentieren. Nicht nur, dass er einen neuen WM-übergreifenden Rekord aufgestellt hat, insgesamt musste er in acht Spielen auch nur einen Treffer hinnehmen.
Franzosen glänzen als Scorer
Effektivster Torschütze des Turniers wurde Kylian Mbappe. Wenngleich der Franzose sich mehr über den Weltmeister-Titel gefreut hätte, zeigte er mit zehn Treffern eine unglaubliche Leistung.
So wie sein Teamkollege Michael Olise, der mit sieben Assists selbst den bisherigen WM-Rekord von Brasilien-Legende Pele gebrochen hat.
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