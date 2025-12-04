Austria goes Zrce: Jetzt kommen die ersten Acts

Wenn überall die Lichterketten glitzern und der Duft von Punsch und Glühwein über die Christkindlmärkte zieht, denkt kaum jemand an Sommer, Strand und Sonnenuntergänge. Doch genau jetzt ist der perfekte Moment, um die Vorfreude zu entfachen – denn vom 18. bis 25. Juli 2026 feiert Austria goes Zrce sein 10-jähriges Jubiläum. Ein runder Geburtstag, der nach einem Line-up verlangt, das größer, breiter und fetter ist als alles zuvor.