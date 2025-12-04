Austria goes Zrce: Jetzt kommen die ersten Acts

Austria goes Zrce startet ins Jubiläumsjahr und hat nun die ersten neuen Künstler für 2026 bestätigt. Nach der kürzlichen Verkündung, dass sich erstmals Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier die Ehre am Zrce Beach geben wird, folgen nun weitere Namen, die dem Line-up eine spannende Richtung geben. Welche Acts jetzt offiziell sind, liest du hier.
Wenn überall die Lichterketten glitzern und der Duft von Punsch und Glühwein über die Christkindlmärkte zieht, denkt kaum jemand an Sommer, Strand und Sonnenuntergänge. Doch genau jetzt ist der perfekte Moment, um die Vorfreude zu entfachen – denn vom 18. bis 25. Juli 2026 feiert Austria goes Zrce sein 10-jähriges Jubiläum. Ein runder Geburtstag, der nach einem Line-up verlangt, das größer, breiter und fetter ist als alles zuvor.
Weitere Acts neben Headliner Gabalier
Kürzlich sorgte die erste Sensation für offene Münder: Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier wird am 19. Juli 2026 erstmals in seiner Karriere die kroatische Adriaküste beschallen und als Headliner den Zrce Beach zum Beben bringen. Und jetzt legt Veranstalter Martin Reitstätter die nächsten Karten am Festivalpokertisch auf – und auch die können sich sehen lassen.
Dance-Legende Cascada kommt zurück
Allen voran dürfen sich die Austria goes Zrce-Fans auf eine echte Dance-Legende freuen: Cascada kommt wieder zu AGZ. Hits wie „Everytime We Touch“ oder „Evacuate The Dancefloor“ gehören seit zwei Jahrzehnten zum festen Partyinventar – und werden 2026 unter freiem Himmel zwischen Meer, Palmen und Flip-Flop-Vibes garantiert für Gänsehaut sorgen.
Folkshilfe feiert Premiere
Mindestens ebenso spannend für das Jubiläumsjahr: Folkshilfe. Kaum eine österreichische Band verbindet Sommer-Feeling, Live-Energie und Chart-Power so lässig wie die drei Oberösterreicher. Ihre Bühnenpräsenz hat längst Kultstatus – und genau so etwas liebt der Zrce Beach.
Deutscher Gangster-Rapper im Anflug
Natürlich überrascht die Jubiläumsausgabe auch mit genreübergreifender Vielfalt: Mit Gzuz ist einer der prägnantesten deutschen Rap-Acts der letzten Jahre ebenfalls bestätigt – ein Name, der nicht groß angekündigt werden muss, weil er ohnehin groß ist. Dazu kommen weitere bunte Highlights wie Hardstyle-Ikone Brennan Heart, Shootingstar Niklas Dee, die unverwechselbaren JUZIs, Szene-Fixstern Rene Rodrigezz, sowie Rudy MC, Shany, Flowmotion und Phil R.
Ein Jahrzehnt „Meer als nur ein Festival“
Seit zehn Jahren ist Austria goes Zrce weit mehr als ein Festival: Es ist Urlaub, Freiheit, Musik und Sommer in seiner schönsten Form – türkisblaues Meer am Tag, internationale Clubs und spektakuläre Shows bei Nacht. Zum Jubiläum wird der Partystrand noch einmal neu definiert: größer, lauter, emotionaler. Eine Woche, die man sich 2026 jetzt schon vormerken sollte.
Die stark vergünstigte Early-Bird-Phase läuft – Packages inklusive Unterkunft und Tickets gibt’s exklusiv unter www.austriagoeszrce.at
