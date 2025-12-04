Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jubiläums-Line-up 2026

Austria goes Zrce: Jetzt kommen die ersten Acts

Oberösterreich
04.12.2025 18:01
Dort wo im Sommer unter anderem die Glueboys für ausgelassene Partystimmung sorgten, haben auch ...
Dort wo im Sommer unter anderem die Glueboys für ausgelassene Partystimmung sorgten, haben auch für nächstes Jahr schon einige spannende Acts zugesagt.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Austria goes Zrce startet ins Jubiläumsjahr und hat nun die ersten neuen Künstler für 2026 bestätigt. Nach der kürzlichen Verkündung, dass sich erstmals Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier die Ehre am Zrce Beach geben wird, folgen nun weitere Namen, die dem Line-up eine spannende Richtung geben. Welche Acts jetzt offiziell sind, liest du hier.

0 Kommentare

Wenn überall die Lichterketten glitzern und der Duft von Punsch und Glühwein über die Christkindlmärkte zieht, denkt kaum jemand an Sommer, Strand und Sonnenuntergänge. Doch genau jetzt ist der perfekte Moment, um die Vorfreude zu entfachen – denn vom 18. bis 25. Juli 2026 feiert Austria goes Zrce sein 10-jähriges Jubiläum. Ein runder Geburtstag, der nach einem Line-up verlangt, das größer, breiter und fetter ist als alles zuvor.

Weitere Acts neben Headliner Gabalier
Kürzlich sorgte die erste Sensation für offene Münder: Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier wird am 19. Juli 2026 erstmals in seiner Karriere die kroatische Adriaküste beschallen und als Headliner den Zrce Beach zum Beben bringen. Und jetzt legt Veranstalter Martin Reitstätter die nächsten Karten am Festivalpokertisch auf – und auch die können sich sehen lassen.

Cascada, alias Natalie Horler, beehrt die kroatische Partyinsel im kommenden Jahr.
Cascada, alias Natalie Horler, beehrt die kroatische Partyinsel im kommenden Jahr.(Bild: KordulaKohlschmitt)

Dance-Legende Cascada kommt zurück
Allen voran dürfen sich die Austria goes Zrce-Fans auf eine echte Dance-Legende freuen: Cascada kommt wieder zu AGZ. Hits wie „Everytime We Touch“ oder „Evacuate The Dancefloor“ gehören seit zwei Jahrzehnten zum festen Partyinventar – und werden 2026 unter freiem Himmel zwischen Meer, Palmen und Flip-Flop-Vibes garantiert für Gänsehaut sorgen.

Erstmals als Act am Zrce Beach: Folkshilfe.
Erstmals als Act am Zrce Beach: Folkshilfe.(Bild: Ingo Pertramer)

Folkshilfe feiert Premiere
Mindestens ebenso spannend für das Jubiläumsjahr: Folkshilfe. Kaum eine österreichische Band verbindet Sommer-Feeling, Live-Energie und Chart-Power so lässig wie die drei Oberösterreicher. Ihre Bühnenpräsenz hat längst Kultstatus – und genau so etwas liebt der Zrce Beach.

Lesen Sie auch:
Unvergesslicher als je zuvor will sich der Zrce Beach in Kroatien von 18. bis 25. Juli 2026 ...
Sensation
Oberösterreicher holt Top-Musikstar zu Festival
20.11.2025
Frühschoppen-Premiere
So wild feiern Steirer auf kroatischer Partyinsel
25.07.2025
Klassik am Strand
Mozart trifft Bass: Kult-DJ zündete Zrce-Premiere
20.07.2025

Deutscher Gangster-Rapper im Anflug
Natürlich überrascht die Jubiläumsausgabe auch mit genreübergreifender Vielfalt: Mit Gzuz ist einer der prägnantesten deutschen Rap-Acts der letzten Jahre ebenfalls bestätigt – ein Name, der nicht groß angekündigt werden muss, weil er ohnehin groß ist. Dazu kommen weitere bunte Highlights wie Hardstyle-Ikone Brennan Heart, Shootingstar Niklas Dee, die unverwechselbaren JUZIs, Szene-Fixstern Rene Rodrigezz, sowie Rudy MC, Shany, Flowmotion und Phil R.

Ein Jahrzehnt „Meer als nur ein Festival“
Seit zehn Jahren ist Austria goes Zrce weit mehr als ein Festival: Es ist Urlaub, Freiheit, Musik und Sommer in seiner schönsten Form – türkisblaues Meer am Tag, internationale Clubs und spektakuläre Shows bei Nacht. Zum Jubiläum wird der Partystrand noch einmal neu definiert: größer, lauter, emotionaler. Eine Woche, die man sich 2026 jetzt schon vormerken sollte.

Die stark vergünstigte Early-Bird-Phase läuft – Packages inklusive Unterkunft und Tickets gibt’s exklusiv unter www.austriagoeszrce.at

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.644 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
137.317 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
126.261 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Oberösterreich
Jubiläums-Line-up 2026
Austria goes Zrce: Jetzt kommen die ersten Acts
Justizskandal?
Neonazi musste nach 71 Taten nur 3500 Euro zahlen
Wegen Untreue
Linzer Ex-Bürgermeister Luger muss vor Gericht
Erfolg vor Gericht
Tierschützer stoppen rechtswidrigen Vogelfang
In drei oö Skigebieten
Gewinner und Verlierer der dynamischen Preise
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf