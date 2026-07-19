Höllischer (Hitze-)Stau im kühlen Höllental

„An Spitzentagen stehen zwischen 500 und 1000 Autos entlang der Strecke“, schildert Peter Lepkowicz, Bürgermeister aus Schwarzau im Gebirge. Gemeinsam mit Reichenaus Bürgermeister Josef Döller arbeitet er gerade an einem Maßnahmenpaket. Bereits am 23. Juli findet eine Verkehrsverhandlung auf der BH Neunkirchen statt, bei der eine neue Parkordnung ausgearbeitet werden soll. Es könnte dann sein, dass ab dem kommenden Jahr eine Parkgebühr mittels Parkautomaten eingehoben wird.