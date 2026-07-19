Gletscher-Kollaps: Nur noch ein Drittel ist übrig

Exakte Vermessungen in den Zillertaler Alpen werfen einen neuen Blick auf den dramatischen Prozess der Gletscherrückgänge seit 1850. Eine junge Forscherin suchte dafür auch Standorte alter historischer Fotos auf, die der „Krone“ nun vorliegen. Alles deutet darauf hin, dass dieser Wandel weitergehen wird ...
Nach Hitzeperioden mit Temperaturen jenseits von 35 Grad ist in den nächsten Tagen eher durchwachsenes Sommerwetter mit etwa 27 Grad im Tal angesagt. Eine gute Nachricht auch für die Gletscher? Laut Meteorologen nur sehr bedingt: „Selbst auf 3000 Metern werden in Nordtirol in den kommenden Tagen Temperaturen im Plusbereich erwartet – Bedingungen, unter denen Gletscher auch in großen Höhen weiter an Eis verlieren.“ Abseits dieser sehr kurzfristigen Sichtweise ergibt sich auch längerfristig ein klares Bild – die Eismassen schrumpfen immer weiter.
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