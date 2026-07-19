Nadja Swarovski bringt Luxuslabel nach Österreich

Heimspiel in Tirol

Dass das Österreich-Debüt ausgerechnet in Seefeld über die Bühne ging, war kein Zufall. „Tirol hat genau dieselben Werte wie England oder Schottland“, erklärte die gebürtige Tirolerin. Das Land verfüge über eine lange Tradition, zudem würden nachhaltige Materialien und Handwerkskunst hier besonders geschätzt.

Gastgeberin Elisabeth Gürtler sah die Kollektion im Fünf-Sterne-Resort ebenfalls bestens aufgehoben: „Nadja Swarovski kommt aus Tirol und war schon immer hier. Zudem schätzt sie das Ambiente im Alpin Resort Sacher – und ,Really Wild‘ passt sehr gut hierher.“

Modischen Vorschriften folgt Gürtler selbst allerdings nur ungern. „Fashion ist für mich Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Ich lehne es ab, Mode nach den Vorgaben von Designern zu folgen“, stellte sie klar. Ihr Stilrezept sei ohnehin längst gefunden: „Ab einem bestimmten Alter hat man eh seine eigene Linie“, sagt sie der „Krone“ augenzwinkernd.