„Bin nicht hier, um jemandem den Job wegzunehmen“

„Ich kann es nicht glauben, meine erste Rolle“, freut sich Tilly Norwood auf ihrem Instagram-Account, dem 176.000 Menschen folgen. Wo sie Videos vom Kaffeetrinken, von Bootsfahrten in den Ferien oder Auftritten am roten Teppich mit ihren Fans teilt. Wer es nicht weiß, wird kaum erkennen können, dass es sich bei den täuschend echten Fotos und Videos um künstliche Intelligenz handelt. Tilly Norwood existiert nur in der virtuellen Welt.