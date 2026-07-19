„Bin nicht hier, um jemandem den Job wegzunehmen“

Kennen Sie schon den aufstrebenden Hollywoodstar Tilly Norwood? Sie ist jung, schön und kürzlich wurde ihr erster Blockbuster angekündigt. Das hat nur einen Haken: Tilly ist nicht real, sie wurde von der künstlichen Intelligenz erschaffen. Die Branche ist in Aufruhr.
„Ich kann es nicht glauben, meine erste Rolle“, freut sich Tilly Norwood auf ihrem Instagram-Account, dem 176.000 Menschen folgen. Wo sie Videos vom Kaffeetrinken, von Bootsfahrten in den Ferien oder Auftritten am roten Teppich mit ihren Fans teilt. Wer es nicht weiß, wird kaum erkennen können, dass es sich bei den täuschend echten Fotos und Videos um künstliche Intelligenz handelt. Tilly Norwood existiert nur in der virtuellen Welt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.