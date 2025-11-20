Oberösterreicher holt diesen Musikstar nach Zrce

Sonne, Strand, Musik und Lebensfreude

Denn was vor zehn Jahren als Herzensprojekt begann, ist heute eines der beliebtesten Sommerfestivals für Tausende junge Österreicher – ein einzigartiger Mix aus Sonne, Strand, Musik und Lebensfreude. Eine Woche Urlaub, wie man ihn sich besser nicht ausdenken könnte. Tagsüber Sonne tanken, im türkisblauen Wasser schwimmen, Beachvolleyball spielen, in einer der Strandbars neue Freundschaften schließen.