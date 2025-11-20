Vorteilswelt
Festival-Sensation

Oberösterreicher holt diesen Musikstar nach Zrce

Oberösterreich
20.11.2025 11:20
Unvergesslicher als je zuvor will sich der Zrce Beach in Kroatien von 18. bis 25. Juli 2026 ...
Unvergesslicher als je zuvor will sich der Zrce Beach in Kroatien von 18. bis 25. Juli 2026 Österreichs Partyurlaubern präsentieren.(Bild: NEW GENERATION Event &amp; Touristik GmbH)

Veranstalter Martin Reitstätter sorgt zum 10-jährigen Jubiläum von Austria goes ZRCE für eine echte Festivalsensation: Er bringt einen der bekanntesten Musiker des Landes erstmals an den kroatischen Partystrand. Wer der prominente Headliner ist und warum das Festival 2026 ganz besonders wird, liest du hier.

0 Kommentare

Auch wenn bei uns aktuell die Temperaturen sinken und wohl bald die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen – ein bisschen Träumen vom nächsten Sommer darf erlaubt sein. Vor allem, wenn es dabei um das beliebte, von der „Krone“ präsentierte Festival Austria goes Zrce (AGZ) in Kroatien geht.

Sonne, Strand, Musik und Lebensfreude
Denn was vor zehn Jahren als Herzensprojekt begann, ist heute eines der beliebtesten Sommerfestivals für Tausende junge Österreicher – ein einzigartiger Mix aus Sonne, Strand, Musik und Lebensfreude. Eine Woche Urlaub, wie man ihn sich besser nicht ausdenken könnte. Tagsüber Sonne tanken, im türkisblauen Wasser schwimmen, Beachvolleyball spielen, in einer der Strandbars neue Freundschaften schließen.

Headliner wird AGZ-Geschichte schreiben
Und abends? Open-Air-Partys, internationale Top-DJs, Konfetti, Tanzen bis in den Morgen – und 2026 mit einem Headliner, der garantiert AGZ-Geschichte schreiben wird. Denn zum Jubiläum ist Veranstalter Martin Reitstätter eine echte Sensation gelungen: Der Mühlviertler holt erstmals Andreas Gabalier – den Volks-Rock’n’Roller himself – an den Zrce Beach.

Zum zehnjährigen Jubiläum beehrt Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier erstmals Austria goes ...
Zum zehnjährigen Jubiläum beehrt Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier erstmals Austria goes Zrce.(Bild: MalteChristians)

Festivalgelände am Meer statt Stadion
Eigentlich muss man ihn nicht vorstellen: Millionen Streams, ausverkaufte Stadiontouren und Hits, die jede Generation mitsingen kann – der Steirer bringt im Juli 2026 seine Energie dorthin, wo Flip-Flops, Shorts und Sonnenbrillen zur Festival-„Uniform“ gehören und die Bühne nur ein paar Schritte vom Wasser entfernt ist.

Aktuell gibt es stark vergünstigte Early-Bird-Tickets sowie attraktive Packages inklusive Unterkunft – auf www.austriagoeszrce.at

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
Folgen Sie uns auf