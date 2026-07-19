Doskozil fürchtet Spitalsabbau durch die Hintertür

Entscheidend sind die Leistungen

Entscheidend ist für Doskozil nicht, ob ein Spital bestehen bleibt, sondern welche Leistungen dort künftig noch angeboten werden. „Die Bundesregierung stellt einerseits Spitalsschließungen in Abrede, spricht aber gleichzeitig von Umbenennungen. Dann muss die Bundesregierung auch offen sagen, was das konkret bedeutet. Gibt es dort künftig noch eine Notaufnahme? Werden dort weiterhin Operationen durchgeführt?“ „Am Ende darf nicht nur das Gebäude stehen bleiben, während die medizinischen Leistungen verschwinden. Das wäre keine Reform, sondern ein Leistungsabbau durch die Hintertür“, warnt der Landeshauptmann.