Auch dieser Topstar kommt heuer zum Kult-Festival

Morgen, Freitag, springt er beim Ball der Wirtschaft für Roland Kaiser ein, im Sommer gastiert er erstmals am kroatischen Partystrand: Mit DJ Ötzi holt Austria goes Zrće einen der erfolgreichsten und beliebtesten Musiker Österreichs an den legendären Zrće Beach. Seit Jahrzehnten steht der Tiroler für ausgelassene Stimmung, kollektives Mitsingen und Party ohne Altersgrenzen – genau das, wofür auch das Festival selbst seit Jahren bekannt ist.