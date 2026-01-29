Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zum 10-Jahre-Jubiläum

Auch dieser Topstar kommt heuer zum Kult-Festival

Oberösterreich
29.01.2026 11:23
Wer ist nach Andreas Gabalier der zweite Headliner auf der Partyinsel?
Wer ist nach Andreas Gabalier der zweite Headliner auf der Partyinsel?(Bild: kronekreativ, Daniel Scharinger)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Was vor wenigen Wochen bereits für großes Aufsehen gesorgt hat, bekommt nun die nächste spektakuläre Fortsetzung: Nach der Ankündigung von Andreas Gabalier ist beim Kult-Festival Austria goes Zrće der nächste Top-Act fix – und der bringt ordentlich Heimatsound an den kroatischen Partystrand.

0 Kommentare

Morgen, Freitag, springt er beim Ball der Wirtschaft für Roland Kaiser ein, im Sommer gastiert er erstmals am kroatischen Partystrand: Mit DJ Ötzi holt Austria goes Zrće einen der erfolgreichsten und beliebtesten Musiker Österreichs an den legendären Zrće Beach. Seit Jahrzehnten steht der Tiroler für ausgelassene Stimmung, kollektives Mitsingen und Party ohne Altersgrenzen – genau das, wofür auch das Festival selbst seit Jahren bekannt ist.

DJ Ötzi beehrt das Kult-Festival Austria goes Zrce im kommenden Sommer.
DJ Ötzi beehrt das Kult-Festival Austria goes Zrce im kommenden Sommer.(Bild: kronekreativ, Daniel Scharinger)

Tausende Österreicher pilgern nach Kroatien
Dass das Festival im 10-jährigen Jubiläumsjahr derart groß auffährt, ist kein Zufall. Austria goes Zrće hat sich in den vergangenen Jahren vom Geheimtipp zu einem fixen Bestandteil des heimischen Partysommers entwickelt. Jedes Jahr pilgern tausende Österreicher nach Kroatien, um dort eine Woche lang zu feiern, neue Freundschaften zu knüpfen und alte Traditionen hochleben zu lassen.

Lesen Sie auch:
Dort wo im Sommer unter anderem die Glueboys für ausgelassene Partystimmung sorgten, haben auch ...
Jubiläums-Line-up 2026
Austria goes Zrce: Jetzt kommen die ersten Acts
04.12.2025
Sensation
Oberösterreicher holt Top-Musikstar zu Festival
20.11.2025

Zwei absolute Publikumslieblinge
Längst ist Austria goes Zrće mehr als nur eine Eventwoche: Es ist eine gewachsene Community, ein jährlicher Treffpunkt für Gleichgesinnte – und für viele der emotionale Höhepunkt des Sommers. Mit Andreas Gabalier und DJ Ötzi stehen nun bereits zwei absolute Publikumslieblinge fest, die diesen besonderen Spirit perfekt widerspiegeln.

Die stark vergünstigte Early-Bird-Phase 2 mit bis zu 40 Prozent Rabatt läuft noch bis diesen Sonntag  – die Packages inklusive Unterkunft und Tickets gibt’s exklusiv unter www.austriagoeszrce.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.042 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
134.386 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.220 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Oberösterreich
Zum 10-Jahre-Jubiläum
Auch dieser Topstar kommt heuer zum Kult-Festival
Freitag/Design Center
Alles bereit für unser „Krone“-Wilderer Gschnas
Historischer Deal
So viel Geld bringt Österreich der EU-Indien-Pakt
Teilweise mit Auflagen
Deal abgesegnet: Spar übernimmt 23 Unimärkte
Kritik der Grünen
Förderkürzung für Heiz-Wechsel: „Schwerer Fehler!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf