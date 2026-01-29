Auch dieser Topstar kommt heuer zum Kult-Festival

Was vor wenigen Wochen bereits für großes Aufsehen gesorgt hat, bekommt nun die nächste spektakuläre Fortsetzung: Nach der Ankündigung von Andreas Gabalier ist beim Kult-Festival Austria goes Zrće der nächste Top-Act fix – und der bringt ordentlich Heimatsound an den kroatischen Partystrand.
Morgen, Freitag, springt er beim Ball der Wirtschaft für Roland Kaiser ein, im Sommer gastiert er erstmals am kroatischen Partystrand: Mit DJ Ötzi holt Austria goes Zrće einen der erfolgreichsten und beliebtesten Musiker Österreichs an den legendären Zrće Beach. Seit Jahrzehnten steht der Tiroler für ausgelassene Stimmung, kollektives Mitsingen und Party ohne Altersgrenzen – genau das, wofür auch das Festival selbst seit Jahren bekannt ist.
Tausende Österreicher pilgern nach Kroatien
Dass das Festival im 10-jährigen Jubiläumsjahr derart groß auffährt, ist kein Zufall. Austria goes Zrće hat sich in den vergangenen Jahren vom Geheimtipp zu einem fixen Bestandteil des heimischen Partysommers entwickelt. Jedes Jahr pilgern tausende Österreicher nach Kroatien, um dort eine Woche lang zu feiern, neue Freundschaften zu knüpfen und alte Traditionen hochleben zu lassen.
Zwei absolute Publikumslieblinge
Längst ist Austria goes Zrće mehr als nur eine Eventwoche: Es ist eine gewachsene Community, ein jährlicher Treffpunkt für Gleichgesinnte – und für viele der emotionale Höhepunkt des Sommers. Mit Andreas Gabalier und DJ Ötzi stehen nun bereits zwei absolute Publikumslieblinge fest, die diesen besonderen Spirit perfekt widerspiegeln.
Die stark vergünstigte Early-Bird-Phase 2 mit bis zu 40 Prozent Rabatt läuft noch bis diesen Sonntag – die Packages inklusive Unterkunft und Tickets gibt’s exklusiv unter www.austriagoeszrce.at
