„Mama und Papa sind jetzt Sterne im Himmel“

Eine schreckliche Tat im Bezirk Leibnitz (Steiermark) schockte im Frühjahr viele Steirer, zurück blieben zwei Kinder – sie sind nun Vollwaisen. Ganz viel Liebe fängt diese beiden Buben auf.
„Schnoferl, bitte setz deinen Helm auf, wenn du mit dem Radl fährst.“ – „Schaut’s doch einmal nach den Ziegenbabys.“ – „Wer mag eine Mehlspeise haben?“
Aus jedem einzelnen Satz und jeder Geste lässt sich die große Liebe und herausragende Fürsorge der steirischen Großeltern ablesen, die nach dem Schicksalstag ihre beiden Enkelkinder bei sich aufgenommen haben. „Sie waren ja vorher schon gern und viel bei uns, also ist das nicht so eine extreme Änderung für sie“, sagt das Ehepaar. Aber nach der Tragödie leben sie jetzt bei Oma und Opa – am idyllischen Bauernhof. Schon das lenkt ab. Statt in ein Handy zu starren, brausen sie mit dem Fahrrad herum, versorgen die Tiere mit Futter und Wasser, gehen schwimmen, Freunde kommen.
Ablenkung als beste Medizin
Da ist immer was los. Viel Ablenkung. Die beste Medizin für die zwei Buben. Nach der Tat im April, bei der sie sowohl Mutter als auch Vater verloren, die sie zu Vollwaisen machte.
Wir finden unsere Stärke im Glauben, im unerschütterlichen Vertrauen in Gott. Und in unserem großartigen Umfeld.
Die Großeltern der verwaisten Buben
Die Frage nach dem Warum bleibt offen
Die Frage nach dem Warum „ist für uns auch nicht von Bedeutung“, sagen Oma und Opa. „Für uns sind jetzt nur unsere Enkerl wichtig.“ Deren größtes Glück in diesem Drama ist, das muss man hier auch betonen, solche außergewöhnlichen Großeltern zu haben. Die sie auffangen, lieben und keinen Hass zulassen! „Es bleibt ja trotzdem der Papa, sie haben beide geliebt. Und beide verloren.“
Und die viel mit ihnen reden. „Wir haben ihnen erklärt, dass jeder seine Lebenszeit hat – und die für Mama und Papa abgelaufen ist. Sie sind jetzt Sterne im Himmel.“ Um die Eltern, die Sterne im Himmel, sehen zu können, hat der liebevolle Opa seinen Enkeln sogar ein Sternenbett im Freien aufgestellt – da schlafen die drei jetzt oft.
Freilich, immer noch fließen auch heftige Tränen – wenn die Sehnsucht nach den Eltern die Geschwister übermannt. Bei Schulfesten oder Geburtstagen, wo die anderen die Eltern mithaben; sie nicht. „Aber es wird jeden Tag besser“, so der Opa. Auch bei ihm selbst und seiner Frau – die Kinder lassen sie ihre Tränen jedenfalls nicht sehen. „Da drehen wir uns weg.“ Woher haben sie diese Stärke? „Wir finden sie im Glauben, im unerschütterlichen Vertrauen in Gott. Und in unserem Umfeld.“
Denn die Anteilnahme und Hilfe von rundum sei unglaublich berührend. „Die Unterstützung kommt von allen Seiten. Von der Gemeinde, der Pfarre, der Schule, den Nachbarn, der ganzen Familie – wir möchten eigentlich gar keinen extra aufzählen, um bloß niemanden zu vergessen. Wir möchten uns innig bei jedem Einzelnen bedanken.“
Wenn Sie helfen möchten, freuen wir uns über Ihre Spende unter dem Kennwort „Waisen“ auf das Konto:
Verein Krone-Leser helfen
IBAN: AT15 2081 5000 4456 9523
BIC: STSPAT2GXXX
Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar, wenn Sie uns Ihr Geburtsdatum angeben. Spenden, die ohne Kennwort oder später als zwei Monate nach Erscheinen dieses Artikels auf dem Konto eingehen, können für andere Hilfsaktionen verwendet werden.
Die Kinder sind in ihrer Familie liebevoll versorgt, aber dennoch kommt auf ihrem Lebensweg eine gewaltige Menge an Kosten auf sie zu. Für die Ausbildung, für Kleidung, einfach alles, was sonst die Eltern gestemmt hätten.
Die „Krone hilft“
Die Gemeinde hat daher einen Spendenaufruf gestartet. Und auf vielfachen Wunsch unserer Leser (nicht von den Großeltern ausgehend!) machen auch wir jetzt im Rahmen von „Krone hilft“ das Spendenkonto für die Buben auf.
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