„Mama und Papa sind jetzt Sterne im Himmel“

Wenn Sie helfen möchten, freuen wir uns über Ihre Spende unter dem Kennwort „Waisen“ auf das Konto:

Verein Krone-Leser helfen

IBAN: AT15 2081 5000 4456 9523

BIC: STSPAT2GXXX

Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar, wenn Sie uns Ihr Geburtsdatum angeben. Spenden, die ohne Kennwort oder später als zwei Monate nach Erscheinen dieses Artikels auf dem Konto eingehen, können für andere Hilfsaktionen verwendet werden.