Land fährt LUP-Busse finanziell gegen die Wand

Es geht um Millionen

Kommendes Jahr laufen Förderung und Betrieb aus. Der Bund hat bereits auch für die Zukunft ein Drittel der Finanzierung zugesagt – vorausgesetzt, das Land zieht mit. Doch von dort gibt es kein klares Ja. Man sagt zwar Mittel aus der Nahverkehrsfinanzierung zu. Aber diese ist nur mit fünf Millionen Euro dotiert – für ganz Niederösterreich! „Wir haben eine Verantwortung gegenüber allen Regionen und Städten“, heißt es dazu aus Landbauers Büro. Unausgesprochener Nachsatz: Da können wohl nicht fünf Millionen nach St. Pölten fließen.