Die „Bergwaldklinik“ ist wieder in Pionierrolle

Von Leutschach nach Murau, einmal quer durch die Steiermark: Der 26-jährige Südsteirer Florian Prielepeck hat sich das Kreuzband gerissen – „ein Motorradunfall“. Auf Anraten seines Orthopäden ließ er die Operation auf der Stolzalpe durchführen: Eine körpereigene Sehne ersetzt sein Kreuzband, zudem wurde ein Loch im Knorpel gefüllt. Zwei Tage nach dem Eingriff („alles gut verlaufen“) geht es ihm gut, wie er der „Krone“ mit herrlichem Ausblick auf die umliegenden Bergwälder erzählt: „Es ist fast wie Urlaub hier.“