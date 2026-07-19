Altstadt-Haus in Schärding droht einzustürzen

Statiker diagnostizieren bei einem Barockgebäude in der historischen Innviertler Bezirksstadt Gefahr im Verzug. Weil der Eigentümer sich offenbar aber nicht darum kümmert, hat die Stadt nun mit den hochriskanten Absicherungsmaßnahmen begonnen. Die Arbeiten sind extrem gefährlich und leider auch kostenintensiv.
Ein dröhnender Knall hatte am 3. September 2024 den Schärdinger Stadtplatz erschüttert. Kurz nach 9 Uhr war bei Sanierungsarbeiten in einem Barockgebäude aus dem 15. Jahrhundert eine rund 20 Quadratmeter große Gewölbedecke eingestürzt.
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