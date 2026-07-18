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A10 stark betroffen

Urlauber bringen Stau-Hotspots nach Salzburg

Salzburg
18.07.2026 15:30
Vor allem in Richtung Süden brauchen Autofahrer heute Geduld.
Vor allem in Richtung Süden brauchen Autofahrer heute Geduld.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Wesentlich mehr Zeit mitbringen müssen alle Autofahrer am Samstag in Salzburg. Vor allem auf der Tauernautobahn (A10) in Richtung Süden geht es seit den frühen Morgenstunden oftmals nur zäh voran. Die „Krone“ kennt die absoluten Stau-Hotspots...

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Während sich die Blechlawine aus Richtung Deutschland auch am heutigen Samstag langsam durch Salzburg wälzt, brauchen Autofahrer bereits vor dem Grenzübergang am Walserberg viel Geduld. So beginnt der stockende Verkehr bereits auf der deutschen A8 – und das gut 25 Kilometer vor der Grenze.

Doch auch die bekannten Hotspots bei Eben im Pongau, Flachau, Flachgauwinkl und bei der Mautstelle St. Michael im Lungau blieben nicht verschont. Immer wieder staut es hier kilometerweit zurück.

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Auf der Tauernautobahn sind zudem die Abfahrtssperren aktiv. Nur Fahrzeuge mit einem Ziel in Österreich dürfen die Autobahn verlassen. Darüber hinaus gelten in Anif, Grödig, Elsbethen, Großgmain, Wals-Siezenheim und der Stadt Salzburg Durchfahrtssperren.   

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