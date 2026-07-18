Barbershops erneut im Visier der Finanzpolizei

Obwohl in dieser risikoanfälligen Branche laufend Kontrollen durchgeführt werden, gab es im Zug der Schwerpunktkontrolle insgesamt 77 Übertretungen: Neben 8 Fällen mit illegaler Ausländerbeschäftigung wurden auch drei Schwarzarbeiter festgestellt sowie eine Übertretung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, die auch gleich zu einer Anzeige wegen Betruges führte. Weiters waren in 42 Fällen keine Arbeitszeitaufzeichnungen vorhanden, acht Übertretungen der Gewerbeordnung wurden festgestellt. Besonders markant war, dass in fast jedem fünften Betrieb – in insgesamt 15 Fällen – Verstöße bei den Registrierkassen festgestellt werden mussten.