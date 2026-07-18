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In Steyr

Abfallsortieranlage brannte: Nun gibt‘s Entwarnung

Oberösterreich
18.07.2026 15:47
(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Vorsichtige Entwarnung gibt es nach dem Brand in einer Abfallsortieranlage im Steyrer Stadtteil Gleink (Oberösterreich). Laut Feuerwehr ist die starke Rauchentwicklung unter Kontrolle. Die Warnung an die Bevölkerung, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wurde aufgehoben.

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Um 12.41 Uhr heulten in und rund um Steyr die ersten Sirenen: In der Abfallsortieranlage Waizinger im Stadtteil Steyr-Gleink war ein Brand ausgebrochen. Bereits auf der Anfahrt sahen die Feuerwehrleute eine massive Rauchentwicklung. Kurz darauf war eine dichte schwarze Rauchwolke weit über das Stadtgebiet hinaus zu erkennen.

Warnung ging per Facebook raus
Die Stadt Steyr informierte via soziale Medien: „Durch das Feuer kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. Zum Schutz der Bevölkerung werden alle Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden Stadtteile und Gemeinden, insbesondere Ramingdorf/Haidershofen, angehalten, die Fenster zu schließen.“ Besonders betroffen war der Bereich Ramingdorf in der niederösterreichischen Gemeinde Behamberg.

(Bild: Stadt Steyr)

Umgehend wurden sämtliche Löschzüge der Stadtfeuerwehr Steyr alarmiert. Unterstützung kam von der Betriebsfeuerwehr BMW Steyr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg aus Niederösterreich.

Sieben Feuerwehren warenb ei dem Großbrand im Einsatz
Sieben Feuerwehren warenb ei dem Großbrand im Einsatz(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)

Die betroffene Halle wurde nach Angaben der Feuerwehr durch das Feuer schwer beschädigt. Da die Statik des Gebäudes unklar ist, wird ein Betreten derzeit ausgeschlossen, bis ein Statiker über die Einsturzgefahr entscheidet. Die Brandbekämpfung erfolgte ausschließlich von außen, wobei große Mengen Löschwasser eingesetzt wurden.

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