Abfallsortieranlage brannte: Nun gibt‘s Entwarnung

Um 12.41 Uhr heulten in und rund um Steyr die ersten Sirenen: In der Abfallsortieranlage Waizinger im Stadtteil Steyr-Gleink war ein Brand ausgebrochen. Bereits auf der Anfahrt sahen die Feuerwehrleute eine massive Rauchentwicklung. Kurz darauf war eine dichte schwarze Rauchwolke weit über das Stadtgebiet hinaus zu erkennen.

Warnung ging per Facebook raus

Die Stadt Steyr informierte via soziale Medien: „Durch das Feuer kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. Zum Schutz der Bevölkerung werden alle Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden Stadtteile und Gemeinden, insbesondere Ramingdorf/Haidershofen, angehalten, die Fenster zu schließen.“ Besonders betroffen war der Bereich Ramingdorf in der niederösterreichischen Gemeinde Behamberg.