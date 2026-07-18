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Messer gegen Hals

Nach räuberischem Diebstahl U-Haft für Problembubi

Oberösterreich
18.07.2026 18:00
Der junge Syrer hat in der Justizanstalt Linz nun Zeit, über die Tat nachzudenken.
Der junge Syrer hat in der Justizanstalt Linz nun Zeit, über die Tat nachzudenken.(Bild: Constantin Handl)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Ein erst 17-jähriger Syrer entwickelt sich für die Sicherheitsbehörden zu einem immer größer werdenden Problemfall. Er hat schon mehrere Haftaufenthalte hinter sich und ist auch in eine aktuelle Kriminaltat verwickelt. Die Resozialisierungsmaßnahmen scheinen in der Vergangenheit bei ihm aber nicht gegriffen zu haben.  

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Für Polizei und Justiz ist der junge Syrer kein Unbekannter. Er saß schon wegen Raubes und versuchter Erpressung sowie wegen gefährlicher Drohung und Vergehens nach dem Waffengesetz zweimal hinter Gittern. Erst heuer im Frühjahr war er aus dem Gefängnis entlassen worden.

Die Nachwirkungen des Strafvollzuges hielten offenbar nicht sonderlich lange. Denn am Mittwoch dürfte der 17-Jährige mit dem Gesetz neuerlich massiv in Konflikt geraten sein.

Mit Beute geflüchtet
In einer Tiefgarage in der Linzer Innenstadt soll er am Abend einem 15-jährigen Slowaken dessen Mobiltelefon aus der Hand gerissen haben. Als das Opfer sein Handy wieder zurückhaben wollte, soll der Syrer ein Springmesser gezückt und es dem anderen mit den Worten „Gib Ruhe und mach’ bloß keine Faxen“ an den Hals gedrückt haben. Dann ergriff er mit seiner Beute die Flucht.

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Schnelle Interventionsgruppe
Sein Pech war aber, dass die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) der Polizei gerade in der Nähe unterwegs war und nur 30 Sekunden nach dem Notruf bereits am Einsatzort eintraf. Der 17-Jährige wurde geschnappt, die Raubbeute und das Messer mit einer 15 Zentimeter langen Klinge sichergestellt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Syrer in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Das Landesgericht Linz hat nun über den Verdächtigen wegen Tatbegehungsgefahr die U-Haft verhängt. 

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