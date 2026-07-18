Nach räuberischem Diebstahl U-Haft für Problembubi

Mit Beute geflüchtet

In einer Tiefgarage in der Linzer Innenstadt soll er am Abend einem 15-jährigen Slowaken dessen Mobiltelefon aus der Hand gerissen haben. Als das Opfer sein Handy wieder zurückhaben wollte, soll der Syrer ein Springmesser gezückt und es dem anderen mit den Worten „Gib Ruhe und mach’ bloß keine Faxen“ an den Hals gedrückt haben. Dann ergriff er mit seiner Beute die Flucht.