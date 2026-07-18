Weststrecke: Zugausfälle auch noch am Sonntag

Sonntagspendler und Fernreisende aufgepasst! Auf der Weststrecke gilt nach den Problemen in den vergangenen Tagen nach wie vor ein Notfahrplan. Mindestens bis Sonntag Mitternacht werden die Arbeiten noch dauern, wie die ÖBB am Samstag bekannt geben. Es gelte: Railjet-Express-Züge (RJX), ICE-Verbindungen von und nach Deutschland sowie Nachtzüge verkehren planmäßig. Intercity-Züge (IC) fahren hingegen nur bis St. Valentin beziehungsweise Linz Hauptbahnhof.