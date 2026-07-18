Weststrecke: Zugausfälle auch noch am Sonntag

Mindestens bis Sonntagabend ist noch mit Zugausfällen auf der Weststrecke zu rechnen, heißt es von den ÖBB: Während die beschädigte Oberleitung zwischen St. Valentin und Linz wieder repariert werden konnte, bereitet das beschädigte Stellwerk den Technikern noch Arbeit.
Sonntagspendler und Fernreisende aufgepasst! Auf der Weststrecke gilt nach den Problemen in den vergangenen Tagen nach wie vor ein Notfahrplan. Mindestens bis Sonntag Mitternacht werden die Arbeiten noch dauern, wie die ÖBB am Samstag bekannt geben. Es gelte: Railjet-Express-Züge (RJX), ICE-Verbindungen von und nach Deutschland sowie Nachtzüge verkehren planmäßig. Intercity-Züge (IC) fahren hingegen nur bis St. Valentin beziehungsweise Linz Hauptbahnhof.
Westbahn hält in St.Valentin
Die Westbahn ist währenddessen im Stundentakt unterwegs und hält zusätzlich in St. Valentin. Dadurch können Fahrgäste der ÖBB dort auf die Westbahn umsteigen. Zwischen St. Valentin und Wels werden ÖBB- und Westbahn-Tickets gegenseitig anerkannt.
Wir entschuldigen uns bei allen betroffenen Fahrgästen und bedanken uns für das Verständnis.
ÖBB zu Oberleitungs-Probleme
Für den Nahverkehr sind bereits seit Donnerstagabend Schienenersatzbusse zwischen St. Valentin und Linz Hauptbahnhof im Einsatz. Diese können auch von Reisenden des Fernverkehrs genutzt werden. Mittlerweile können auch Güterzüge die Weststrecke wieder befahren.
Zugtickets bleiben länger gültig
Wegen der anhaltenden Einschränkungen haben die ÖBB die Zugbindung für viele Tickets aufgehoben. Fahrkarten, die bis einschließlich 17. Juli gekauft wurden, bleiben bis einschließlich 21. Juli gültig. Die Kulanzregelung gilt für ursprünglich geplante Fahrten bis einschließlich 19. Juli auf dem Streckenabschnitt zwischen Linz Hauptbahnhof und St. Valentin. Für Nachtzüge gilt diese Regelung allerdings nicht.
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