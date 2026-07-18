Was zählt: Erlebnisse und gemeinsame Familienzeit

Volles Haus bei der „Nacht der Familie“ in Linz, die Klein und Groß begeisterte. Sogar aus den Nachbarbundesländern waren Familien nach Linz angereist, um die speziellen Angebote von 15 Museen und Institutionen mit nur einem Ticket zu genießen. Es gab Blicke hinter die Kulissen, Forschen, Staunen, Mitmachen, Tore schießen. Auch die Redaktion der „Krone“ hatte Überraschungen für ihre Gäste parat.
Wie hat man früher Fotos gemacht? Wie viele Zähne hat der Riesenhai? Wie entsteht eine Seite in der Tageszeitung?
Antworten auf diese spannenden Fragen fanden Kinder, Jugendliche und Erwachsene am Freitagabend bei der „Nacht der Familie“. Mit nur einem Ticket durften Museen und Institutionen besucht werden – insgesamt 15 hatten bis Mitternacht geöffnet.
Ob Fotografieren mit einer Kamera aus Uropas Zeiten im Francisco Carolinum, Mikroskopieren im Ars Electronica Center oder Toreschießen im Blau-Weiß-Stadion: Überall gab es ein besonderes Programm. Die Besucher kamen aus Ober- und Niederösterreich und Salzburg.
„Nacht der Familie“: Gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Familienzeit
Auch LH-Stv. Manfred Haimbuchner war unterwegs. „Die Familie ist und bleibt das tragende Fundament unserer Gesellschaft. Dort werden Werte, Verantwortung und Zusammenhalt gelebt. Die Nacht der Familien setzt ein wichtiges Zeichen für den Stellenwert der Familie und zeigt, wie wertvoll gemeinsame Zeit ist“, betont der Familienreferent.
Groß war der Andrang in der „Krone“-Redaktion
Die Besucher erhielten Einblicke in die Welt des Journalisten und konnten ihre eigene „Krone“-Titelseite gestalten. Die „Nacht der Familie“ wurde zu einem unvergesslichen Abend voll schöner Erinnerungen.
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