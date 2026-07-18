Was zählt: Erlebnisse und gemeinsame Familienzeit

Volles Haus bei der „Nacht der Familie“ in Linz, die Klein und Groß begeisterte. Sogar aus den Nachbarbundesländern waren Familien nach Linz angereist, um die speziellen Angebote von 15 Museen und Institutionen mit nur einem Ticket zu genießen. Es gab Blicke hinter die Kulissen, Forschen, Staunen, Mitmachen, Tore schießen. Auch die Redaktion der „Krone“ hatte Überraschungen für ihre Gäste parat.