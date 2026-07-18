Auf Traktor-Erdschaufel zum Helikopter gebracht

Ein 66-Jähriger aus Tragwein war am Samstag alleine in seinem Wald nahe seiner Wohnadresse mit Forstarbeiten beschäftigt. Um den zuvor gefällten Baum aus dem Wald zu bekommen, befestigte er die Seilwinde am Baum und schnitt mehrere Äste mit der Motorsäge ab. Beim Abschneiden der Äste fiel ihm einer auf den rechten Unterschenkel, sodass der Mann nicht mehr aufstehen konnte.



Selbst die Rettung und den Schwiegersohn alarmiert

Er verständigte selber die Rettung und seinen 30-jährigen Schwiegersohn. Der 66-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen. Zuvor musste der Mann von der Feuerwehr Mistlberg aus dem Waldstück geborgen und mit dem Traktor auf der Erdschaufel zum Hubschrauber gebracht werden.