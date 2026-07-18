„Geisterauto“ schleifte Seniorin in Bachbett mit

Ungewöhnlicher Unfall in Neukirchen bei Altmünster: Eine 80-Jährige wurde beim Versuch, ihr nach hinten rollendes „Geisterauto“ zu stoppen, von diesem in ein Bachbett mitgeschleift.
Eine 80-Jährige wollte am Samstag gegen 7.55 Uhr einer Bekannten eine Einladung vorbeibringen. Nachdem ihre Bekannte entgegen fuhr, hielten beide ihre Wagen im Bereich Neukirchen, Gemeindegebiet Altmünster, auf einer abschüssigen Straße an. Die 80-Jährige betätigte die Handbremse, legte den Leerlauf ein und stieg aus.
Seniorin wurde nur leicht verletzt
Plötzlich begann das Fahrzeug leicht rückwärts zu rollen. Beim Versuch den PKW zu stoppen, wurde die Frau in ein angrenzendes Bachbett mitgeschleift. Sie wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in das Salzkammergut Klinikum Gmunden gebracht. Die Fahrzeugbergung führten die FF Reindlmühl, Neukirchen und Altmünster durch.
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