Begehung von Klettersteig mit Handy-App geplant

Eine Handy-App ist gut, Ortskenntnis besser – an diesen abgewandelten Spruch Lenins werden ein russisches Pärchen wohl noch länger denken. Die beiden Touristen mussten aus dem Mahdlgupf-Klettersteg herausgeflogen werden.
Die Russen (beide sind 35 Jahre alt undleben in Wien) planten am Samstag mithilfe einer Handyapp die Besteigung des Mahdlgupf-Klettersteigs. Bereits beim Zustieg verstiegen sich die beiden und kamen vom Zustiegsweg ab. Schlussendlich fanden sich die beiden Männer in einem felsdurchsetzten Gelände wieder und konnten weder vor noch zurück.
Am Attersee abgesetzt
Die Russen wählten den Euronotruf. Daraufhin wurde ein Alpinpolizist alarmiert, welcher zugleich den Polizeihubschrauber und die Bergrettung Steinbach am Attersee in Kenntnis setzte. Die beiden Kletterer konnten schlussendlich durch die Crew des Polizeihubschraubers gerettet und wohlauf am Zwischenlandeplatz in Steinbach am Attersee abgesetzt werden.
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