Begehung von Klettersteig mit Handy-App geplant

Die Russen (beide sind 35 Jahre alt undleben in Wien) planten am Samstag mithilfe einer Handyapp die Besteigung des Mahdlgupf-Klettersteigs. Bereits beim Zustieg verstiegen sich die beiden und kamen vom Zustiegsweg ab. Schlussendlich fanden sich die beiden Männer in einem felsdurchsetzten Gelände wieder und konnten weder vor noch zurück.



Am Attersee abgesetzt

Die Russen wählten den Euronotruf. Daraufhin wurde ein Alpinpolizist alarmiert, welcher zugleich den Polizeihubschrauber und die Bergrettung Steinbach am Attersee in Kenntnis setzte. Die beiden Kletterer konnten schlussendlich durch die Crew des Polizeihubschraubers gerettet und wohlauf am Zwischenlandeplatz in Steinbach am Attersee abgesetzt werden.