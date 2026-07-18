Besitzer wollte noch mit Gartenschlauch löschen

Ein 55-Jähriger aus Micheldorf bemerkte am Samstag gegen 3.10 Uhr, dass seine Gartenhütte in Brand geraten war. Der Mann versuchte zunächst selbst das Feuer mit einem Feuerlöscher bzw. dem Gartenschlauch zu löschen, was allerdings nicht gelang. Daraufhin alarmierte er die Feuerwehr. Die Feuerwehr Micheldorf war mit 31 Kräften im Löscheinsatz.