Besitzer wollte noch mit Gartenschlauch löschen

Schock in der Nacht auf Samstag für einen 55-Jährigen aus Micheldorf (Oberösterreich). Gegen 3.10 Uhr bemerkte er, wie seine Gartenhütte in Brand geraten war. Der Mann versuchte noch selbst mit einem Gartenschlauch zu löschen, musste schließlich aber doch die Experten der Feuerwehr alarmieren.
Ein 55-Jähriger aus Micheldorf bemerkte am Samstag gegen 3.10 Uhr, dass seine Gartenhütte in Brand geraten war. Der Mann versuchte zunächst selbst das Feuer mit einem Feuerlöscher bzw. dem Gartenschlauch zu löschen, was allerdings nicht gelang. Daraufhin alarmierte er die Feuerwehr. Die Feuerwehr Micheldorf war mit 31 Kräften im Löscheinsatz.
Eine genaue Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit noch unbekannt. Laut dem Besitzer befanden sich mehrere elektronische Geräte in der Gartenhütte, welche allerdings nicht eingeschaltet waren.
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