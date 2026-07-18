Aufmerksame Nachbarin verhindert Großbrand

Das Glück spielte den Einsatzkräften in die Karten: Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in unmittelbarer Nähe in Lochau und traf nur wenige Augenblicke später am Einsatzort ein. Mit einem Feuerlöscher, den die aufmerksame Nachbarin kurzerhand zur Verfügung stellte, gingen die Beamten direkt gegen die Flammen vor. Es gelang ihnen, das Glutnest im Innenraum des leerstehenden Gebäudes rasch unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung des Feuers zu stoppen.