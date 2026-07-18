Aufmerksame Nachbarin verhindert Großbrand

In der Nacht auf Freitag kam es in Lochau zu einem Brandeinsatz. Dank des schnellen Handelns einer Anwohnerin und dem raschen Eingreifen der Polizei konnte Schlimmeres verhindert werden
Eine aufmerksame Anrainerin bemerkte am späten Donnerstagabend Feuerschein auf dem Nachbargrundstück. In einem derzeit unbewohnten und offenstehenden Gartenhaus war aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Frau zögerte nicht und wählte den Notruf.
Das Glück spielte den Einsatzkräften in die Karten: Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in unmittelbarer Nähe in Lochau und traf nur wenige Augenblicke später am Einsatzort ein. Mit einem Feuerlöscher, den die aufmerksame Nachbarin kurzerhand zur Verfügung stellte, gingen die Beamten direkt gegen die Flammen vor. Es gelang ihnen, das Glutnest im Innenraum des leerstehenden Gebäudes rasch unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung des Feuers zu stoppen.
Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr Lochau musste lediglich noch die erforderlichen Nachlöscharbeiten durchführen und den Brandherd mittels Wärmebildkamera auf verbliebene Glutnester kontrollieren. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden ist gering. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Polizei aufgenommen.
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