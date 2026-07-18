Klucsik kämpft um einen Platz im großen Finale

Nur acht kommen weiter

„Gestern war noch Kräfte sparen angesagt, heute ist Vollgas die Devise“, stellt Benning klar. Denn in den Halbfinale trennt sich die Spreu endgültig vom Weizen. Von den 24 Startern, die in den drei Läufen gegeneinander antreten werden, kommen nur acht ins große Finale – jeweils die Plätze eins und zwei in den Heats plus die zwei schnellsten Lucky Loser. Klucsik wird im dritten Semifinale starten, auf Bahn sieben. „Wieder eine Außenbahn, aber das ist er schon gewohnt“, sagt Benning. Im Lauf des 16-jährigen Lauterachers wird mit dem Spanier Mauro Seguín zudem der Jahresschnellste antreten, der Iberer lief Anfang Juli schon 50,51.