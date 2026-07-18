Kran rammt Tunnelportal: Einsatz in Mittelberg

Kran von Lkw gerissen

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Kran komplett vom Lastwagen gerissen wurde. Das massive Bauteil blieb teils auf der Fahrbahn liegen, teils lehnte es gegen die Tunnelwand. Der Fahrer bewahrte trotz des Schocks einen kühlen Kopf: Er fuhr bis zum Ende des Tunnels weiter, um den Gegenverkehr zu warnen, die Unfallstelle abzusichern und die Rettungskräfte zu alarmieren.