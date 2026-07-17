Brandalarm in der Wiener Marokkanerkaserne

Am Freitagvormittag hat es in der Wiener Marokkanerkaserne im Bezirk Landstraße Brandalarm gegeben. Das Gebäude wurde daraufhin geräumt, sämtliche Anwesende evakuiert.
Ein Brandmelder hatte am Vormittag angeschlagen und den Einsatz ausgelöst, wie ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr gegenüber der „Krone“ mitteilte.
Fotos zeigen Polizeischüler auf dem Weg aus dem Gebäude. Das gesamte Areal wurde sicherheitshalber evakuiert. Zwischenzeitlich machten sich Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Bild von der Lage vor Ort.
Laut aktuellem Infostand dürfte es sich um einen Fehlalarm gehandelt haben.
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