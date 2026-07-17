Frankfurter Airport: 4 Beschäftigte haben Malaria

Mehr Bewusstsein für Flughafenmalaria

Das RKI appellierte daher an die Ärzteschaft, besonders im Sommer auch eine seltene Flughafenmalaria als Diagnose in Betracht zu ziehen, sofern die Patientinnen und Patienten in Flughäfen mit interkontinentalen Verbindungen oder in deren Umgebung arbeiten.