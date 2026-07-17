Kitesurfer Bontus bei Olympia-Testregatta Zehnter

Die Olympia-Testregatta mit dem dreifachen Weltmeister Max Maeder aus Singapur als Sieger verlief für Bontus nicht nach Wunsch. „Einerseits konnten mein Betreuerteam und ich erste Reviererfahrungen sammeln, andererseits waren es wegen der Materialprobleme und ein paar falschen Entscheidungen in einzelnen Rennen schwierige Tage. Nichtsdestotrotz hatte ich gegen Ende der Qualifikation eine ganz gute Kurve nach oben – das stimmt mich zuversichtlich“, sagte Bontus.