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Tragödie in Tirol

Mopedlenker (17) stürzt von Brücke 30 Meter in Tod

Tirol
17.07.2026 10:42
Für den Teenager kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild).
Für den Teenager kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Schrecklicher Unfall Donnerstagabend in Stanz bei Landeck im Tiroler Oberland: Ein 17-jähriger Einheimischer verlor die Kontrolle über sein Moped, krachte gegen ein Brückengeländer und stürzte folglich 30 Meter in die Tiefe. Für den Teenager kam jede Hilfe zu spät.

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Ereignet hat sich das Unglück kurz nach 20.30 Uhr. Der 17-jährige Einheimische sei mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Moped auf einer Gemeindestraße in Stanz unterwegs gewesen, als er auf der sogenannten Tobelbrücke plötzlich die Kontrolle über das Gefährt verlor.

Zitat Icon

Der 17-Jährige stürzte circa dreißig Meter tief in das Bachbett des Köterbachs ab.

Ermittler von der Polizei

Über Brückengeländer katapultiert
Der Teenager krachte daraufhin gegen das Brückengeländer und wurde anschließend über dieses katapultiert. „In der Folge stürzte er circa dreißig Meter tief in das Bachbett des Köterbachs ab“, schildert die Polizei den dramatischen Unfallhergang. 

Anrainer hörten Crash, schlugen Alarm
Anwohner, die den Unfall gehört hatten, setzten die Rettungskette in Gang und führten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Für den 17-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber C5, die Rettung, die Feuerwehr Landeck, die Feuerwehr Stanz, die Bergrettung, ein Kriseninterventionsteam und die Polizei.

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