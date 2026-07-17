Oberleitungsstörung legt die Weststrecke lahm

„Der Zug bleibt nicht stehen in St. Valentin“, warnt man in einem Zug der ÖBB am Freitagmorgen ab St. Pölten die Fahrgäste. Seit Donnerstagabend ist die Weststrecke von einer Oberleitungsstörung betroffen. Von vier Gleisen sind auf der Strecke zwischen St. Valentin und Linz derzeit nur zwei eingeschränkt befahrbar. Die ÖBB hat zwischen den beiden Bahnhöfen einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.