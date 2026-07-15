Well-known entrepreneur
Former Race Car Driver Set to Become New State Hunting Commissioner
Former race car driver and entrepreneur Markus Friesacher is set to become Salzburg’s new chief gamekeeper. It might sound a bit odd at first, but it’s not at all. After all, Friesacher has been an enthusiastic and successful hunter for years.
In addition to his own hunting grounds in Hüttschlag, Markus Friesacher also owns a luxurious lodge in Namibia. The so-called “Gmundner Lodge” serves as a base for luxury photo safaris. Now, this longtime close friend of former Chancellor Sebastian Kurz is set to become Salzburg’s new State Hunting Master—word is already spreading like wildfire in and around the state capital.
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