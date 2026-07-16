„Mandant versteht nicht, warum er in Haft ist“

„Für meinen Mandanten ist es ein Albtraum. Er hat seine Frau verloren und weiß nicht, warum er in Haft sitzt“, sagte Anwalt Andreas Mauhart Mittwoch, nachdem am Vormittag die Untersuchungshaft über seinen Mandanten (50) bis 17. August verlängert worden war. Der Marchtrenker äußerte sich bei der Haftprüfung nicht. Er bleibt bei seiner Version, wie seine Gattin (40) beim Brutalo-Sex ums Leben kam.