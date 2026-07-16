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Südwest-Frankreich

Warum das Bordeaux so schön wie reifer Rotwein ist

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16.07.2026 09:15
Frankreich ist bekannt für seine vorzüglichen Weine, unter anderem aus der Region Bordeaux im ...
Frankreich ist bekannt für seine vorzüglichen Weine, unter anderem aus der Region Bordeaux im Südwesten des Landes (Symbolbild).(Bild: samael334 - stock.adobe.com)
Porträt von Markus Gassler
Von Markus Gassler

Das Sprichwort „Leben wie Gott in Frankreich“ muss einst in Bordeaux entstanden sein. Zwischen den unzähligen Rebstöcken stehen nicht nur die monumentalen Châteaus der großen Bordeaux-Weingüter, sondern auch landschaftlich ist die Region ein wahres Juwel.

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Das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Dieses Zitat, das Johann Wolfgang von Goethe zugeschrieben wird, haben sich auch die Franzosen auf ihre Fahnen geheftet. Und dass sie ihr Handwerk verstehen, davon konnte sich eine Gruppe Tiroler bei der „En-Primeur-Woche“ im Bordeaux überzeugen. Zwischen legendären Châteaus, historischen Bauwerken und sanften Weinlandschaften erlebten sie eine Woche mit großen Weinen, beeindruckender Architektur und Einblicke in den dortigen Weinhandel.

Klein, aber sehr fein: das Château La Vaisinerie.
Klein, aber sehr fein: das Château La Vaisinerie.(Bild: Markus Gassler)

Vom Cabernet Sauvignon zum Merlot
Die Landschaft um Bordeaux ist überwiegend flach bis sanft hügelig und wird von den Flüssen Garonne und Dordogne geprägt, die zur Gironde-Mündung zusammenfließen. Die Region ist bekannt für ihre weitläufigen Weinberge, fruchtbaren Böden und das milde, vom Atlantik beeinflusste Klima. Bei den Bordeauxs wird zwischen dem linken und rechten Ufer unterschieden. Das linke Ufer um Médoc, Graves oder Paulliac ist Cabernet-Sauvignon-lastig, das rechte rund um Saint-Émilion und Pomerol für Merlot bekannt. Wälder, Felder, kleine Dörfer und mittelalterliche Städte ergänzen das abwechslungsreiche Landschaftsbild.

„En-Primeur-Woche“ Wo Wein gekauft wird, der noch im Fass ist
Dort befinden sich auch die renommierten Weingüter wie Château Figeac, Angelus, Margaux, Pontet-Canet, Lafite Mouton Rothschild, Cheval Blanc,Cos d’Estournel oder Ausone.Die Fassproben des Jahrganges 2025 gelten unter Experten als vielversprechend. Die „En-Primeur-Woche“ zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie bedeutend das System der sogenannten „Bordeaux-Négociants“ ist. Sie bilden das internationale Handelsnetzwerk der Region und verbinden die Châteaus mit Importeuren und Händlern auf der ganzen Welt.

Informationen

Die Region Bordeaux mit ihren rund 830.000 Einwohnern beeindruckt nicht nur mit ihren Weinen, sondern ist auch landschaftlich ein Juwel.  Kilometerlange Rebflächen, prachtvolle Alleen und die historischen Schlösser vermittelten jene einzigartige Mischung aus Tradition und Eleganz, für die die Region weltweit bekannt ist. Die monumentalen Châteaus wirken dabei oft eher wie Adelssitze als klassische Weingüter.

Bordeaux-Weine von Château Figeac.
Bordeaux-Weine von Château Figeac.(Bild: Markus Gassler)

Auch kleine Weingüter zeigen die Vielseitigkeit der Region
Aber es gibt nicht nur die großen und bekannten Weine – der Besuch der zwei kleineren Weingüter Château La Vaisinerieund Château Godard Bellevue bot noch viel tiefere und persönlichere Einblicke in das vielseitige Bordeaux-Herz. Ebenso eindrucksvoll präsentierte sich die familiengeführte, mehr als 100 Jahre alte Cognac-Destillerie Braastad, die mit traditioneller Destillationskunst und Handarbeit in alten Gemäuern fasziniert.

Fazit: Eine Bordeaux-Reise ist weit mehr als eine Verkostungstour. Sie ist eine Begegnung mit einer einzigartigen Weinkultur, in der Geschichte, Genuss und landschaftliche Schönheit aufeinandertreffen. So gut eben wie ein gereifter Rotwein.

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