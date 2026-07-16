Warum das Bordeaux so schön wie reifer Rotwein ist

Vom Cabernet Sauvignon zum Merlot

Die Landschaft um Bordeaux ist überwiegend flach bis sanft hügelig und wird von den Flüssen Garonne und Dordogne geprägt, die zur Gironde-Mündung zusammenfließen. Die Region ist bekannt für ihre weitläufigen Weinberge, fruchtbaren Böden und das milde, vom Atlantik beeinflusste Klima. Bei den Bordeauxs wird zwischen dem linken und rechten Ufer unterschieden. Das linke Ufer um Médoc, Graves oder Paulliac ist Cabernet-Sauvignon-lastig, das rechte rund um Saint-Émilion und Pomerol für Merlot bekannt. Wälder, Felder, kleine Dörfer und mittelalterliche Städte ergänzen das abwechslungsreiche Landschaftsbild.