Rüsthaus zerstört: Tablet löste Inferno aus

Unfassbare Szenen spielten sich am Montagvormittag im Oberkärntner Lieserhofen ab. Ein Flammeninferno zerstörte ein ganzes Feuerwehrhaus. Nun steht die Ursache fest.
Der Schock nach dem verheerenden Feuer in Lieserhofen sitzt nach wie vor tief. 60 leidenschaftliche Feuerwehrleute verloren am Montag durch einen verheerenden Brand ihr Rüsthaus. „Das Feuer zerstörte alles“, zeigt sich René Moser, Kommandant der FF Lieserhofen, tief betroffen.
Brandermittler deckten Ursache auf
Während am Montag 120 Mitglieder der umliegenden Feuerwehren gegen die Flammen ankämpften, suchten am Dienstag Brandermittler nach der Ursache. Und diese konnte rasch gefunden werden: „Es handelt sich um einen technischen Defekt. Der Brand ist in einem Einsatzwagen TLFA im Zuge eines Ladevorganges ausgebrochen. Es handelt sich um ein eingebautes Tablet, das gerade aufgeladen wurde“, gibt Polizeisprecher Werner Pucher bekannt.
Für andere Zündquellen, sowohl objektiver als auch subjektiver Art, konnten zum Zeitpunkt der Ermittlungen keine Hinweise festgestellt werden.
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