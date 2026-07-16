Rüsthaus zerstört: Tablet löste Inferno aus

Brandermittler deckten Ursache auf

Während am Montag 120 Mitglieder der umliegenden Feuerwehren gegen die Flammen ankämpften, suchten am Dienstag Brandermittler nach der Ursache. Und diese konnte rasch gefunden werden: „Es handelt sich um einen technischen Defekt. Der Brand ist in einem Einsatzwagen TLFA im Zuge eines Ladevorganges ausgebrochen. Es handelt sich um ein eingebautes Tablet, das gerade aufgeladen wurde“, gibt Polizeisprecher Werner Pucher bekannt.