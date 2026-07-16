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„Krone“-Interview

Gery Seidl in „Toy Story 5“: Tochter ermutigte ihn

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16.07.2026 09:00
Gery Seidl spricht im neuen „Toy Story 5“ den Dr. Nutcase: „Es war eine spannende Aufgabe.“
Gery Seidl spricht im neuen „Toy Story 5“ den Dr. Nutcase: „Es war eine spannende Aufgabe.“(Bild: Starpix / A. Tuma)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Gery Seidl spricht eine Rolle im neuen Kinofilm „Toy Story 5“, in dem es um zu viel Technik im Kinderzimmer geht. Wie er das als Vater erlebt hat, verrät er im Interview mit der „Krone“.

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Als ein Tablet im Kinderzimmer auftaucht und die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, geraten die Spielzeuge um Woody und Buzz Lightyear in Panik – „Toy Story 5“ erzählt vom Verschwinden „klassischer“ Spielmöglichkeiten. Kabarettist und Schauspieler Gery Seidl leiht im neuen Film (ab 23. Juli im Kino) der Erdnuss Dr. Nutcase seine Stimme: „Er versucht, das Tablet aus den Kinderzimmern zu bekommen und ist sehr traurig, weil er das Gefühl hat, daran zu scheitern“, erklärt er im „Krone“-Interview.

Und hat auch schon eine Lösung fürs echte Leben parat: „Alle Eltern, die sich darüber beklagen, dass die Kinder zu viel am Handy sind, sollten einmal auf die eigene Handy-Zeit schauen. Am Ende des Tages sind Kinder Kopiermaschinen. Wenn deine Mama gut Kipferln machen kann, dann wirst du das auch lernen. Wenn deine Mama gut Handyschauen kann, dann wirst du stattdessen das lernen.“ Er selbst habe als Kind eher selbst gebaute Spielsachen gehabt: „Es gab wenig Gekauftes.“

Woody und Buzz Lightyear fürchten die neue Technologie.
Woody und Buzz Lightyear fürchten die neue Technologie.(Bild: Pixar)

War er später als Papa mit seiner Tochter auch einmal in einem „Toy Story“-Film? „Tatsächlich nicht, wir haben uns eher zu Hause was angeschaut. Es gab eine Folge ,Barbapapa‘, die meine Tochter geliebt hat, die mit der Lokomotive. Die lief dafür in Dauerschleife. Ansonsten haben wir viel ausgelassen und waren stattdessen viel draußen im Freien.“ Trotzdem wurde ihm vom Nachwuchs nahegelegt, das Synchronsprecher-Angebot bei Disney anzunehmen: „Sie hat sofort gesagt: ,Das musst du machen. Dann kann ich meinen Kindern einmal sagen: Schauts, das ist der Opa. Diese Erdnuss ist euer Großvater.‘ Also mit der Ansage hätte ich nicht gerechnet, aber Kinder überraschen einen halt immer wieder“, lacht Seidl.

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Der übrigens nach wie vor auf seinen Kinohit „Aufputzt is’“ angesprochen wird: „Es ist schön, das erlebt zu haben“, aber einen 2. Teil wird es nicht geben: „Für mich ist Weihnachten auserzählt.“

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