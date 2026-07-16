Gery Seidl in „Toy Story 5“: Tochter ermutigte ihn

War er später als Papa mit seiner Tochter auch einmal in einem „Toy Story“-Film? „Tatsächlich nicht, wir haben uns eher zu Hause was angeschaut. Es gab eine Folge ,Barbapapa‘, die meine Tochter geliebt hat, die mit der Lokomotive. Die lief dafür in Dauerschleife. Ansonsten haben wir viel ausgelassen und waren stattdessen viel draußen im Freien.“ Trotzdem wurde ihm vom Nachwuchs nahegelegt, das Synchronsprecher-Angebot bei Disney anzunehmen: „Sie hat sofort gesagt: ,Das musst du machen. Dann kann ich meinen Kindern einmal sagen: Schauts, das ist der Opa. Diese Erdnuss ist euer Großvater.‘ Also mit der Ansage hätte ich nicht gerechnet, aber Kinder überraschen einen halt immer wieder“, lacht Seidl.