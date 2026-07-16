Gérald Marie soll sechs Models vergewaltigt haben

Gérald Marie (r.), damaliger Europa-Chef der Modelagentur Elite, posiert am 8. September 2001 in Nizza mit den Models Femke Lakeman, der Siegerin Rianne ten Haken (beide Niederlande) und Renata Ruiz aus Chile beim Finale des internationalen „Elite Model Look“-Wettbewerbs. Gegen Marie haben inzwischen mehrere Frauen in Paris Strafanzeige wegen des Verdachts auf Vergewaltigung und Menschenhandels erstattet; es gilt die Unschuldsvermutung. (Bild: AFP/Jacques Munch)