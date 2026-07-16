Motiv für junge Raserin: „Ich bin sehr müde“

Nur noch ins Bett wollte eine junge Arbeiterin aus OÖ, die kurz nach 1 Uhr in der Nacht von der Schicht nach Hause fuhr. Daher drückte sie aufs Gas – beobachtet von der Polizei, die sich quasi als Geleitschutz ein Stück verfolgte – und ihr dann eine Anzeige in die Hand drückte. War sie doch im 80er mit Tempo 150 unterwegs.