Motiv für junge Raserin: „Ich bin sehr müde“

Nur noch ins Bett wollte eine junge Arbeiterin aus OÖ, die kurz nach 1 Uhr in der Nacht von der Schicht nach Hause fuhr. Daher drückte sie aufs Gas – beobachtet von der Polizei, die sich quasi als Geleitschutz ein Stück verfolgte – und ihr dann eine Anzeige in die Hand drückte. War sie doch im 80er mit Tempo 150 unterwegs.
Eine Polizeistreife wurde am Donnerstag gegen 1.15 Uhr in Vöcklabruck auf einen Pkw aufmerksam, der auf der B1 Richtung Timelkam unterwegs war. Aufgrund der äußerst zügigen Fahrweise entschieden sich die Beamten, dem Auto hinterherzufahren. Nach einem Kreisverkehr in Pichlwang fuhr die Lenkerin weiter auf der B1 Richtung Gampern und beschleunigte sehr stark.
Nachfahrt mit hohem Tempo
Die Polizisten konnten bei der Nachfahrt eine Geschwindigkeit von 150 km/h bei erlaubten 80 km/h feststellen, wobei sich die Lenkerin jedoch weiter von den Beamten entfernte. In den nachfolgenden erlaubten 100 km/h konnten die Beamten eine Höchstgeschwindigkeit von 165 km/h feststellen, wobei sich auch hier der Pkw noch entfernte.
Anschließend wurde die Geschwindigkeit auf 80 km/h reduziert, die Lenkerin durchfuhr diesen Bereich mit 150 km/h. Daraufhin wurde sie angehalten und kontrolliert. Die 19-jährige Probeführerscheinbesitzerin aus Neukirchen an der Vöckla gab an, gerade von der Arbeit nach Hause zu fahren, und da sie sehr müde sei, sei sie etwas schneller gefahren. Sie wird angezeigt.
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