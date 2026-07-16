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Pkw übersehen

Wilde Kollision fordert Verletzte: Auch Kind dabei

Tirol
16.07.2026 09:00
(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Zu einem wilden Unfall kam es am Mittwoch in Strass im Zillertal in Tirol! Ein deutscher Pkw-Lenker (42) dürfte dabei das Auto eines Türken (60) übersehen haben und prallte gegen das Fahrzeug. Eine Frau sowie ein Kind (5) wurden dabei erheblich verletzt.

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Der Zwischenfall ereignete sich kurz nach 18 Uhr im Gemeindegebiet von Strass im Zillertal. Auf der Abfahrtsrampe von der Zillertalstraße auf die Tiroler Straße fuhr ein 42-jähriger Deutscher mit seinem Pkw.

Im Fahrzeug befanden sich seine Frau und die drei Kinder. Dabei dürfte der Mann einen von rechts kommenden Pkw, eines 60-jährigen Türken übersehen haben. 

(Bild: ZOOM Tirol)

Frau und Kind verletzt
Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Bei dem Unfall wurde die 53-jährige Beifahrerin des Türken sowie ein fünfjähriges Kind erheblich verletzt und mussten nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert werden.

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