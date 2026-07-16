Wilde Kollision fordert Verletzte: Auch Kind dabei

Zu einem wilden Unfall kam es am Mittwoch in Strass im Zillertal in Tirol! Ein deutscher Pkw-Lenker (42) dürfte dabei das Auto eines Türken (60) übersehen haben und prallte gegen das Fahrzeug. Eine Frau sowie ein Kind (5) wurden dabei erheblich verletzt.
Der Zwischenfall ereignete sich kurz nach 18 Uhr im Gemeindegebiet von Strass im Zillertal. Auf der Abfahrtsrampe von der Zillertalstraße auf die Tiroler Straße fuhr ein 42-jähriger Deutscher mit seinem Pkw.
Im Fahrzeug befanden sich seine Frau und die drei Kinder. Dabei dürfte der Mann einen von rechts kommenden Pkw, eines 60-jährigen Türken übersehen haben.
Frau und Kind verletzt
Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Bei dem Unfall wurde die 53-jährige Beifahrerin des Türken sowie ein fünfjähriges Kind erheblich verletzt und mussten nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert werden.
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