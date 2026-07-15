„Neue Eisenstädter“: Übernahme dauert noch

Endgültig umgesetzt ist die Transaktion bisher aber nicht: „Es braucht noch einige Genehmigungen und Beschlüsse, etwa durch den Revisionsverband“, heißt es vom Land. Das sei kein Problem, denn sowohl mit der Raiffeisenlandesbank als auch die Erste Bank würden weiter hinter der Vereinbarung stehen. Man sei zudem in rechtlicher Hinsicht abgesichert und habe auf jeden Fall bis Jahresende Zeit, wird betont.