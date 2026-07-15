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Festspiel-Auftakt

Haider & Serafin: Duell um beste Premieren-VIPs

Adabei Österreich
15.07.2026 06:00
Die Show beginnt: Daniel Serafin (li.) & Alfons Haider (re.) vor ihren Premieren
Die Show beginnt: Daniel Serafin (li.) & Alfons Haider (re.) vor ihren Premieren(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Ab heute wird das Burgenland für zwei Tage zum Festspiel-Mekka des ganzen Landes - zwischen klassischer Oper im Steinbruch und schrillem Musical auf der Seebühne. Welche VIPs wo antanzen werden und wer sein Comeback auf der gesellschaftlichen Bühne geben wird. 

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Noch bevor die Bregenzer oder die Salzburger ihre Festspiel-Pforten nächste Woche offiziell öffnen, prescht das Burgenland bereits ab heute vor. Innerhalb von 24 Stunden locken dann, getrennt von nur neun Kilometern, Sankt Margarethen und Mörbisch mit ihren Mega-Bühnen. . .

Zwei Premierenbesuche
. . .und mit ihren Intendanten, die beide längst selbst zum Inventar der pannonischen Sommerunterhaltung mutiert sind. Den Anfang macht Daniel Serafin (44) im Steinbruch, wenn er zu „Tosca“ und somit zur großen Oper einlädt. „Als eingefleischte Burgenländerin werde ich hier und in Mörbisch sein“, lacht „Krone“-Tierlady Maggie Entenfellner, die dabei ist, so wie TV-Queen Vera Russwurm, oder ORF-Talkerin Barbara Karlich. Auch Gars-Intendant Clemens Unterreiner gibt sich da gerne ein Stelldichein. Und alle zusammen sind bestens gewappnet für etwaige Gewitter – na, das kann ja heiter werden.

Seit Jahren gibt Intendant Daniel Serafin (hier im Bild 2024, als „Aida“ gezeigt wurde) in Sankt ...
Seit Jahren gibt Intendant Daniel Serafin (hier im Bild 2024, als „Aida“ gezeigt wurde) in Sankt Margarethen den Ton erfolgreich an.(Bild: Reinhard Judt)
Alfons Haider wird am Donnerstag bei der Premiere selbst auf der Bühne stehen und die Zsa Zsa ...
Alfons Haider wird am Donnerstag bei der Premiere selbst auf der Bühne stehen und die Zsa Zsa aus „La Cage aux folles“ geben.(Bild: © Christian Skalnik)

VIP-Aufmarsch und Warten auf Doskozil
Zu „allem bereit“ ist auch Mörbischs Alfons Haider (68). Für „La Cage aux Folles“ betritt er selbst die Bühne. Das wollen weder Evergreen Waterloo, Kult-Kicker Toni Polster noch Ex-Ski-Ass Michael Walchhofer verpassen.

Mit Spannung erwartet wird hier wie da der erste Auftritt von Burgenlands Hans Peter Doskozil, mit Gattin Julia, nach seiner letzten Operation. Und wer den Landesvater kennt, der weiß, dass er sich das nicht entgehen lassen wird.

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