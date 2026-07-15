Haider & Serafin: Duell um beste Premieren-VIPs

Zwei Premierenbesuche

. . .und mit ihren Intendanten, die beide längst selbst zum Inventar der pannonischen Sommerunterhaltung mutiert sind. Den Anfang macht Daniel Serafin (44) im Steinbruch, wenn er zu „Tosca“ und somit zur großen Oper einlädt. „Als eingefleischte Burgenländerin werde ich hier und in Mörbisch sein“, lacht „Krone“-Tierlady Maggie Entenfellner, die dabei ist, so wie TV-Queen Vera Russwurm, oder ORF-Talkerin Barbara Karlich. Auch Gars-Intendant Clemens Unterreiner gibt sich da gerne ein Stelldichein. Und alle zusammen sind bestens gewappnet für etwaige Gewitter – na, das kann ja heiter werden.