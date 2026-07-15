US-Abgeordnete stimmen für permanente Sommerzeit

In den USA stehen die Zeichen auf eine Abschaffung der saisonalen Zeitumstellung: Das Repräsentantenhaus hat am Dienstag (Ortszeit) mit einer deutlichen Mehrheit für die Einführung einer permanenten Sommerzeit gestimmt. US-Präsident Donald Trump unterstützt die Maßnahme.
Nach dem Votum mit 308 zu 117 Stimmen ist der Senat als zweite Parlamentskammer am Zug. Die Sommerzeit ist in den USA ähnlich umstritten wie in Europa. In den 1960er Jahren eingeführt, wurde ihre Dauer sukzessive ausgedehnt. Aktuell dauert sie von Anfang März bis Anfang November, also rund zwei Drittel des gesamten Jahres.
Infolge der ersten Ölkrise sollte es 1974/75 versuchsweise eine permanente Sommerzeit geben, doch wurde das Experiment nicht durchgehalten. Nach Protesten wurde das Experiment zwischen Oktober 1974 und Februar 1975 unterbrochen. In den darauffolgenden Jahren setzte man darauf, die Dauer der ursprünglich von Ende April bis Ende Oktober geltenden Sommerzeit schrittweise auszudehnen.
Anfang November geplante Rückkehr zu Normalzeit könnte ausfallen
Sollte der am Dienstag beschlossene Gesetzesentwurf in Kraft treten, würde die Anfang November geplante Rückkehr zur Normalzeit ausfallen. Für kritische Staaten enthält das Gesetz eine Ausstiegsklausel aus der permanenten Sommerzeit. Schon jetzt beteiligen sich nicht alle US-Staaten und Territorien an der Zeitumstellung. So gibt es in Arizona (mit Ausnahme der Navajo-Gebiete), Hawaii und Überseegebieten wie Puerto Rico keine Sommerzeit.
In Europa wird seit Jahren um die Abschaffung der Zeitumstellung gerungen. Eine von der EU-Kommission diesbezüglich veranstaltete Befragung zeigte eine deutliche Unterstützung der Bürger dafür, die Regierungen der EU-Staaten kommen aber bei der Suche nach einer Alternativlösung auf keinen gemeinsamen Nenner.
Auch Mehrheit der Österreicher will permanente Sommerzeit
In Österreich zeigte eine im März durchgeführte market-Umfrage, dass vier Fünftel die Zeitumstellung ablehnen. Als Alternative hat die permanente Sommerzeit die Nase vorne. 54 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher wünschen sich, dass die Sommerzeit für immer beibehalten wird, 26 Prozent möchten eine dauerhafte Normalzeit und nur 20 Prozent eine Fortsetzung der saisonalen Zeitumstellung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.