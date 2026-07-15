US-Abgeordnete stimmen für permanente Sommerzeit

Anfang November geplante Rückkehr zu Normalzeit könnte ausfallen

Sollte der am Dienstag beschlossene Gesetzesentwurf in Kraft treten, würde die Anfang November geplante Rückkehr zur Normalzeit ausfallen. Für kritische Staaten enthält das Gesetz eine Ausstiegsklausel aus der permanenten Sommerzeit. Schon jetzt beteiligen sich nicht alle US-Staaten und Territorien an der Zeitumstellung. So gibt es in Arizona (mit Ausnahme der Navajo-Gebiete), Hawaii und Überseegebieten wie Puerto Rico keine Sommerzeit.