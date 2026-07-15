Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Trump dafür

US-Abgeordnete stimmen für permanente Sommerzeit

Außenpolitik
15.07.2026 06:34
(Bild: APA/HERBERT PFARRHOFER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In den USA stehen die Zeichen auf eine Abschaffung der saisonalen Zeitumstellung: Das Repräsentantenhaus hat am Dienstag (Ortszeit) mit einer deutlichen Mehrheit für die Einführung einer permanenten Sommerzeit gestimmt. US-Präsident Donald Trump unterstützt die Maßnahme.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach dem Votum mit 308 zu 117 Stimmen ist der Senat als zweite Parlamentskammer am Zug. Die Sommerzeit ist in den USA ähnlich umstritten wie in Europa. In den 1960er Jahren eingeführt, wurde ihre Dauer sukzessive ausgedehnt. Aktuell dauert sie von Anfang März bis Anfang November, also rund zwei Drittel des gesamten Jahres.

Infolge der ersten Ölkrise sollte es 1974/75 versuchsweise eine permanente Sommerzeit geben, doch wurde das Experiment nicht durchgehalten. Nach Protesten wurde das Experiment zwischen Oktober 1974 und Februar 1975 unterbrochen. In den darauffolgenden Jahren setzte man darauf, die Dauer der ursprünglich von Ende April bis Ende Oktober geltenden Sommerzeit schrittweise auszudehnen.

Anfang November geplante Rückkehr zu Normalzeit könnte ausfallen
Sollte der am Dienstag beschlossene Gesetzesentwurf in Kraft treten, würde die Anfang November geplante Rückkehr zur Normalzeit ausfallen. Für kritische Staaten enthält das Gesetz eine Ausstiegsklausel aus der permanenten Sommerzeit. Schon jetzt beteiligen sich nicht alle US-Staaten und Territorien an der Zeitumstellung. So gibt es in Arizona (mit Ausnahme der Navajo-Gebiete), Hawaii und Überseegebieten wie Puerto Rico keine Sommerzeit.

Lesen Sie auch:
Die Zeitumstellung raubt uns eine Stunde Schlaf, dafür ist es abends länger hell. Das begünstigt ...
Eine Stunde vorgedreht
Die Zeitumstellung geht uns allen auf den Wecker
29.03.2026
Steht am Sonntag bevor
80 Prozent würden Zeitumstellung abschaffen
24.03.2026

In Europa wird seit Jahren um die Abschaffung der Zeitumstellung gerungen. Eine von der EU-Kommission diesbezüglich veranstaltete Befragung zeigte eine deutliche Unterstützung der Bürger dafür, die Regierungen der EU-Staaten kommen aber bei der Suche nach einer Alternativlösung auf keinen gemeinsamen Nenner.

Auch Mehrheit der Österreicher will permanente Sommerzeit
In Österreich zeigte eine im März durchgeführte market-Umfrage, dass vier Fünftel die Zeitumstellung ablehnen. Als Alternative hat die permanente Sommerzeit die Nase vorne. 54 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher wünschen sich, dass die Sommerzeit für immer beibehalten wird, 26 Prozent möchten eine dauerhafte Normalzeit und nur 20 Prozent eine Fortsetzung der saisonalen Zeitumstellung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
15.07.2026 06:34
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
196.458 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
142.033 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
137.252 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
879 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
749 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Tirol
Preishammer: Über 5 Euro für ein kleines Bierchen!
600 mal kommentiert
Bis zu 5,20 Euro muss man inzwischen für ein kleines Bier (0,3 Liter) hinblättern.
Mehr Außenpolitik
„Tortur hat Ende“
Grenzkontrollen in Gibraltar sind bald Geschichte
Auch Trump dafür
US-Abgeordnete stimmen für permanente Sommerzeit
Pig zu ORF-Direktoren
„Landeschefs erfahren aus der Zeitung, wer‘s wird“
„Krone“-Kommentar
NEOS: Wo unbequeme Meinungen keinen Platz haben
Übernimmt freien Sitz
Schwester von verstorbenem US-Senator vereidigt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf