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Stammzellenspende

Schattendorfer Polizist wurde zum Lebensretter

Burgenland
14.07.2026 06:00
Vier Stunden dauerte die Stammzellenspende im AKH in Wien. Danach konnte Christoph Weinacht ...
Vier Stunden dauerte die Stammzellenspende im AKH in Wien. Danach konnte Christoph Weinacht wieder nach Hause gehen. Seinem genetischen Zwilling hat er damit ein neues Leben geschenkt.(Bild: Geben für Leben)
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Von Carina Fenz

Ein spontaner Entschluss machte Christoph Weinacht zum Stammzellspender. Sein genetischer Zwilling aus Deutschland darf jetzt wieder auf ein normales Leben hoffen.

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Menschen zu helfen, gehört für den Schattendorfer Polizisten Christoph Weinacht zum Beruf. Doch diesmal rettete er nicht im Dienst, sondern mit einer Stammzellspende das Leben eines schwer kranken Patienten aus Deutschland. Begonnen hat alles bei einem Treffen mit Freunden. „Eine Krankenschwester aus der Runde hat vorgeschlagen, dass wir uns typisieren lassen. Das haben wir dann gemacht“, erzählt Weinacht. Gesagt, getan. Dann war das Thema erledigt, dachte er zumindest.

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Ich habe sofort Gänsehaut bekommen. 

Christoph Weinacht

Bis Anfang des Jahres plötzlich die Nachricht kam: Er war als Stammzellspender gefragt. „Ich habe sofort Gänsehaut bekommen.“ Überlegen musste er keine Sekunde. „Wenn jemand meine Hilfe braucht, dann helfe ich.“ Nach Voruntersuchungen im AKH Wien folgte vor wenigen Woche die eigentliche Spende. Rund vier Stunden dauerte der Eingriff, danach konnte er wieder nach Hause. „Ich habe mich bestens betreut gefühlt“, sagt der 35-Jährige. „Einem Menschen oder vielleicht sogar einer ganzen Familie neue Hoffnung schenken zu können, macht mich stolz.“

Lebensretter-Urkunde: Dr. Pelzmann (l.) und Kurt Posch (Verein „Geben für Leben“) mit Weihnacht ...
Lebensretter-Urkunde: Dr. Pelzmann (l.) und Kurt Posch (Verein „Geben für Leben“) mit Weihnacht (m.)(Bild: Geben für Leben)

Seit dem Start der Initiative im Burgenland am 1. Juli 2018 gab es rund 9500 Typisierungen. Bereits 61 Menschen wurden als passende Spender identifiziert – 19 allein im Vorjahr. Heuer konnten bereits sieben Burgenländer Stammzellen spenden, drei weitere Spenden sind geplant. „Statistisch ist das außergewöhnlich viel“, sagt Dr. Barbara Pelzmann vom Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“.

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Dennoch werden weiterhin dringend Freiwillige gesucht. Besonders Menschen mit unterschiedlichen familiären und ethnischen Wurzeln sollen sich registrieren lassen, damit für möglichst viele Patienten ein genetisch passender Spender gefunden werden kann.

Nächste Typisierungsaktion im Landhaus Eisenstadt
Die nächste Möglichkeit zur kostenlosen Typisierung besteht am 13. September beim Tag der offenen Tür im Landhaus Eisenstadt. 

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