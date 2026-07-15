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Videobrille! Radprofi flog in China aus dem Rennen

Sport
15.07.2026 06:30
Der Belgier Victor Campenaerts setzt in seinem Vlog von der Tour de France nur erlaubte Kameras ...
Der Belgier Victor Campenaerts setzt in seinem Vlog von der Tour de France nur erlaubte Kameras ein.(Bild: AP/Fabio Ferrari)
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Smarte Brillen sind der letzte High-Tech-Schrei. Einem Radprofi wurde jetzt in China so eine Videobrille zum Verhängnis. Der Südafrikaner Willie Smit wurde für Aufnahmen in einem Rennen disqualifiziert.

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Die Serie mit kuriosen Disqualifikationen geht im Profi-Radsport weiter. Nach Lorena Wiebes (Rad um 20 Gramm zu leicht), Jan Willem Van Schips (nicht regelkonforme Kleidung) und Filippo D‘Aiutos (zu schmaler Lenker) erwischte es jetzt in China den Südafrikaner Willie Smit.

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