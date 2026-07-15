Videobrille! Radprofi flog in China aus dem Rennen

Die Serie mit kuriosen Disqualifikationen geht im Profi-Radsport weiter. Nach Lorena Wiebes (Rad um 20 Gramm zu leicht), Jan Willem Van Schips (nicht regelkonforme Kleidung) und Filippo D‘Aiutos (zu schmaler Lenker) erwischte es jetzt in China den Südafrikaner Willie Smit.