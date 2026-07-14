Schwimmbojen am Neufelder See sollen Leben retten

Bis zu 20 Meter tief

Der Neufelder See ist besonders jetzt, in den Sommermonaten, ein beliebtes Ausflugsziel für Wasserratten. Allerdings sollte der stellenweise 20 Meter tiefe See nicht unterschätzt werden. „Insbesondere wer sich weiter vom Ufer entfernt, sollte zur eigenen Sicherheit eine Schwimmboje mitführen. Bei Müdigkeit oder in einer Notsituation kann man sich an der Boje festhalten, um Hilfe rufen und auf das Eintreffen der Hilfe warten“, erklärt Sabine Kaulich von der Präventionsinstitution KFV.