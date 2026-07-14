Schwimmbojen am Neufelder See sollen Leben retten

Eine neue Initiative soll den Badespaß auf dem beliebten Ausflugsziel sicherer machen.
Sie erinnern ein wenig an die Kult-TV-Serie „Baywatch“: Am Neufelder See gibt es jetzt erstmals im Burgenland die Möglichkeit, sich kostenlos Schwimmbojen auszuleihen, um mehr Sicherheit am Wasser zu gewährleisten. Diese erhöhen die Sichtbarkeit der Badegäste im Wasser und verfügen sogar über ein wasserdichtes Staufach, in dem kleinere Wertgegenstände während des Schwimmens trocken aufbewahrt werden können.
Bis zu 20 Meter tief
Der Neufelder See ist besonders jetzt, in den Sommermonaten, ein beliebtes Ausflugsziel für Wasserratten. Allerdings sollte der stellenweise 20 Meter tiefe See nicht unterschätzt werden. „Insbesondere wer sich weiter vom Ufer entfernt, sollte zur eigenen Sicherheit eine Schwimmboje mitführen. Bei Müdigkeit oder in einer Notsituation kann man sich an der Boje festhalten, um Hilfe rufen und auf das Eintreffen der Hilfe warten“, erklärt Sabine Kaulich von der Präventionsinstitution KFV.
Vorreiterrolle
Man wolle damit eine Vorreiterrolle im Burgenland einnehmen und maximalen Badespaß bieten, sagt Bürgermeister Michael Lampel, der den Bojen-Verleih initiiert hat. Zur Verfügung gestellt werden die Schwimmkörper vom KFV.
Die Idee stammt aus der Schweiz, die Bojen sind in anderen Bundesländern im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.