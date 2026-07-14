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Neue Initiative

Schwimmbojen am Neufelder See sollen Leben retten

Burgenland
14.07.2026 06:52
Gratis-Bojen-Verleih: Kaulich, Lampel und Seebetriebe-Geschäftsführerin Daniela Stoll
Gratis-Bojen-Verleih: Kaulich, Lampel und Seebetriebe-Geschäftsführerin Daniela Stoll(Bild: Neufelder Seebetriebe GmbH)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Eine neue Initiative soll den Badespaß auf dem beliebten Ausflugsziel  sicherer machen.

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Sie erinnern ein wenig an die Kult-TV-Serie „Baywatch“: Am Neufelder See gibt es jetzt erstmals im Burgenland die Möglichkeit, sich kostenlos Schwimmbojen auszuleihen, um mehr Sicherheit am Wasser zu gewährleisten. Diese erhöhen die Sichtbarkeit der Badegäste im Wasser und verfügen sogar über ein wasserdichtes Staufach, in dem kleinere Wertgegenstände während des Schwimmens trocken aufbewahrt werden können.

Bis zu 20 Meter tief
Der Neufelder See ist besonders jetzt, in den Sommermonaten, ein beliebtes Ausflugsziel für Wasserratten. Allerdings sollte der stellenweise 20 Meter tiefe See nicht unterschätzt werden. „Insbesondere wer sich weiter vom Ufer entfernt, sollte zur eigenen Sicherheit eine Schwimmboje mitführen. Bei Müdigkeit oder in einer Notsituation kann man sich an der Boje festhalten, um Hilfe rufen und auf das Eintreffen der Hilfe warten“, erklärt Sabine Kaulich von der Präventionsinstitution KFV.

Vorreiterrolle
Man wolle damit eine Vorreiterrolle im Burgenland einnehmen und maximalen Badespaß bieten, sagt Bürgermeister Michael Lampel, der den Bojen-Verleih initiiert hat. Zur Verfügung gestellt werden die Schwimmkörper vom KFV.

Die Idee stammt aus der Schweiz, die Bojen sind in anderen Bundesländern im Einsatz.

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