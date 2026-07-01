Polit-Hickhack vor dem U-Ausschuss-Finale

Von Erkrankungen bis zu offenen Fragen

Zu einem anderen Ergebnis kam ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl: „Die Doskozil-SPÖ hat über Jahre versucht, eine politische Rechtfertigung für ihr Vorgehen gegen die Neue Eisenstädter zu konstruieren. Akten und Aussagen zeichnen aber ein anderes Bild.“ Als „rote Farce“ betitelt FPÖ-Klubchef Christian Ries den U-Ausschuss: „Fehlende Wahrnehmungen, plötzliche Erkrankungen, Ausreden, eine Flucht in die Fragestunde – viele wichtige Fragen bleiben offen.“ Heute, Donnerstag, geht es ins Finale.