Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Eisenstädter

Polit-Hickhack vor dem U-Ausschuss-Finale

Burgenland
01.07.2026 16:13
SPÖ-Fraktionsführer Fürst: „Land handelte korrekt.“
SPÖ-Fraktionsführer Fürst: „Land handelte korrekt.“(Bild: Karl Grammer)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Keine weiteren Erkenntnisse, aber harte Kritik an der Causa „Neue Eisenstädter“. Heute, Donnerstag, geht es ins Finale des U-Ausschusses. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Sitzung am Mittwoch hat aus Sicht von SPÖ-Klubobmann Roland Fürst einmal mehr bestätigt: „Das Handeln des Landes ist kein politischer Willkürakt, sondern durch das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz und rechtliche Vorgaben bestimmt.“ Die Aufsicht des Landes über gemeinnützige Wohnbaugesellschaften folge klaren Abläufen, so sein Resümee.

Landesholding nicht eingebunden
Die Landesholding war in die Übernahmegespräche zwischen Land und Wohnbaugesellschaft offenbar nicht eingebunden. Diesen Eindruck hinterließen die Aussagen von Ex-Geschäftsführer Hans Peter Rucker und dem amtierenden Chef Gerald Goger.

Lesen Sie auch:
Strobl mit fragendem Blick.
Neue Eisenstädter
U-Ausschuss: Strobl fordert Zeugenbefragungen
22.06.2026

Von Erkrankungen bis zu offenen Fragen
Zu einem anderen Ergebnis kam ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl: „Die Doskozil-SPÖ hat über Jahre versucht, eine politische Rechtfertigung für ihr Vorgehen gegen die Neue Eisenstädter zu konstruieren. Akten und Aussagen zeichnen aber ein anderes Bild.“ Als „rote Farce“ betitelt FPÖ-Klubchef Christian Ries den U-Ausschuss: „Fehlende Wahrnehmungen, plötzliche Erkrankungen, Ausreden, eine Flucht in die Fragestunde – viele wichtige Fragen bleiben offen.“ Heute, Donnerstag, geht es ins Finale.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
01.07.2026 16:13
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
24° / 33°
Symbol wolkig
Güssing
20° / 35°
Symbol einzelne Regenschauer
Mattersburg
21° / 33°
Symbol einzelne Regenschauer
Neusiedl am See
24° / 35°
Symbol heiter
Oberpullendorf
23° / 35°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Klimageräte & Co
Stromtarif wechseln: E-Control verrät Top-Monat
Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Mehr als 22.000 Euro
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
Hatte 2,48 Promille
Norbert Hofer bleibt trotz Alkofahrt im Landtag
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Auch Bekannter tot
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
Selbst in der Nacht gab es keine Abkühlung: Mit einem Tiefstwert von 27,5 Grad wurde in ...
Nächster Rekord
27,5 Grad als Tiefstwert: Auch das gab‘s noch nie!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
157.914 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
140.049 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Vorarlberg
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
135.720 mal gelesen
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1491 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Kolumnen
Größter Treppenwitz im Wahl-Fiasko: Babler bleibt
1211 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
988 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Mehr Burgenland
Kobersdorf-Premiere
Im Schlosshof regiert der Wahnsinns-Spaß
Sport Tv Logo
Austrian Open
Für die Elite eine halbe Weltreise gemacht
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Songs gegen die Leere
Diese Burgenländerin rockt das Donauinselfest
Ins Gesicht geschlagen
Passant im Clinch mit flottem Scooter-Fahrer (13)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf